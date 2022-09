Nasce Diana, primeira filha da influenciadora Carol Borba

A filha da influenciadora digital Carol Borba e Rafael Domingues veio ao mundo na última segunda-feira, 19

Na última segunda-feira, 19, a empresária, treinadora e influenciadora fitness Carol Borba deu à luz Diana, sua primeira filha com o nutricionista Rafael Domingues. A bebê veio ao mundo no Hospital Evangélico de Londrina, no Paraná, exatamente às 18h18, pesando 2,622kg e medindo 48,5cm.

"O dia mais especial da minha vida! Achei por diversas vezes que não fosse conseguir, tentei desistir, mas Deus estava do nosso lado, usando cada um que estava com a gente, mandando força e energia. E como não ser grata depois de ver esse rostinho que nasceu já esticando os braços pedindo colinho?", disse a influencer.

Diana veio ao mundo após uma gestação bastante complicada. Com 22 semanas de gravidez, Carol descobriu, através de exames do pré-natal, que possui colo do útero curto. A condição aumenta o risco de parto prematuro. Após o diagnóstico, ela precisou colocar os pés nos freios em relação à prática de atividades físicas.

Quando completou 33 semanas, a influencer chegou a ficar internada após ser diagnosticada com a síndrome do útero hiper-reativo. A internação foi necessária para inibir um parto prematuro de Diana. A síndrome, inclusive, desencadeia contrações uterinas muito antes da gestante entrar em trabalho de parto, podendo ocorrer desde o quarto mês até o nascimento do bebê. Quando as contrações se tornam efetivas e constantes, o quadro pode evoluir para um parto prematuro, antes das 37 semanas.

Confira as fotos do nascimento da filha de Carol Borba:

Carol Borba no parto da filha, Diana - Foto: Divulgação

Filha de Carol Borba - Foto: @rebecasantosfoto

Carol Borba com o marido e a filha - Foto: @rebecasantosfoto

Foto: @rebecasantosfoto

Foto: @rebecasantosfoto

