Grávida, Carol Borba é internada após diagnóstico de síndrome: ''Preciso segurar''

Grávida da primeira filha, a influenciadora Carol Borba deu entrada em hospital de Londrina, no Paraná, no início de mês e está sem previsão de alta

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 11h17

A influencer e treinadora física Carol Borba (36) está internada desde o dia 5 de agosto no Hospital Evangélico de Londrina, no Paraná. Isso porque a paranaense - grávida da primeira filha, Diana, com o marido, o nutricionista Rafael Domingues (38) - está enfrentando uma alteração na gestação.

Trata-se de uma síndrome chamada Útero Hiper-Reativo, na qual provoca contrações do útero, conforme ela se movimenta ou faz esforço. Além das contações, a síndrome causa o enrijecimento da barriga e fortes dores na barriga e na vagina.

Internada, treinadora Carol Borba fala sobre Síndrome do Útero Hiper-Reativo:

“Eu estou com 33 semanas de gravidez e, para ter uma segurança maior na formação da bebê, preciso segurar até a 34ª semana. Estou inibindo o parto e diminuindo as contrações com medicamentos.”, conta ela.

Em 2021, a empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, revelou estar passando pelo mesmo caso, durante a gestação de seu filho, Cris, e outras estrelas que também passaram por essa dificuldade na gravidez, como Angélica, que teve em suas três gestações.

“Diferente da Bianca Andrade, eu tenho o colo do útero curto e a síndrome do Útero hiper-reativo contrai e encurta ainda mais o útero, esse é um fator extra a se preocupar.”, continua.

Em maio, a influenciadora revelou que, durante um exame de seu pré-natal, seu médico descobriu que ela tem o colo do útero curto e essa condição pode ocasionar o parto prematuro. Por conta disso, Carol precisou que restringir seus treinos e restringir sua carga de esforço.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Borba (@carolborba1)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!