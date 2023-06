Nasce Celeste, filha da jornalista Aline Midlej: "Ela é perfeita"

Rodrigo Cebrian, marido da jornalista Aline Midlej, anunciou o nascimento da filha nas redes sociais

Nasceu! Aline Midlej deu à luz Celeste, sua filha com Rodrigo Cebrian, neste sábado, 24. O marido da jornalista da GloboNews foi o responsável por compartilhar o primeiro registro após o nascimento da herdeira nas redes sociais.

"Bem-vinda, Celeste! Vem brilhar nesse dia de São João e pular a fogueira de amor que aquece nossos corações. Você é o maior presente das nossas vidas! Obrigado a todas e todos que mandaram energias positivas, muito amor e votos de saúde para nossa Celeste. Ela é perfeita", escreveu o papai coruja.

Os amigos do casal deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Bem-vinda à vida, Celeste!!! Saúde, amor e gentileza pra vocês", disse a apresentadora Sandra Annenberg. "Viva Celeste!!!! Parabéns, queridos. Um beijo meu na mamãe linda da Celeste", escreveu Natuza Nery. "Boas-vindas pra Celeste!!!! Que dia maravilhoso ela nasceu! A festa vai ser sempre boa", comentou a atriz Regina Casé. "Parabéns, família! Aproveitem a jornada", falou o apresentador Felipe Andreoli. "Deus abençoe essa família linda", desejou o ator Lucio Mauro Filho.

O marido de Aline anunciou que a esposa estava grávida em dezembro do ano passado. Na ocasião, ele mostrou fotos da comemoração de Natal e contou que a família iria aumentar. "2022 foi um ano intenso e repleto de conquistas, superações, lutas, reconexões e que nos mostrou a importância do amor, das nossas redes de amor. A família é uma delas, para muitos a mais importante, seja a família herdada como a família construída. Nada melhor para esse final de ano, apontando para um 2023 repleto de esperança, do que compartilhar a gestação de uma nova vida! Celeste é fruto de um amor coletivo, da paixão de um encontro e do acolhimento das nossas muitas famílias", disse ele.

