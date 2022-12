Apresentadora da GloboNews, Aline Midlej será mamãe pela primeira vez

Marido de Aline Midlej revela a gravidez da esposa publicamente e conta qual é o nome do bebê

A apresentadora Aline Midlej, da GloboNews, será mamãe pela primeira vez! Ela está grávida de uma menina e a novidade foi revelada pelo seu marido, o diretor Rodrigo Cebrian.

Ao mostrar as fotos da comemoração de Natal em família, ele contou que a família aumentou e a esposa está grávida. Inclusive, ele contou que a bebê já tem nome. A menina vai se chamar Celeste.

Na legenda das fotos, Cebrian contou sobre a alegria de compartilhar essa fase da vida com a família. "2022 foi um ano intenso e repleto de conquistas, superações, lutas, reconexões e que nos mostrou a importância do amor, das nossas redes de amor. A família é uma delas, para muitos a mais importante, seja a família herdada como a família construída. Nada melhor para esse final de ano, apontando para um 2023 repleto de esperança, do que compartilhar a gestação de uma nova vida! Celeste é fruto de um amor coletivo, da paixão de um encontro e do acolhimento das nossas muitas famílias", disse ele.

E ele fez vários agradecimentos. "Obrigado @helenacebrian por já ser uma irmã tão amorosa e presente, além de hiper chique. Obrigado @mfcebrian por já ser a tia mais "boa influência" e inspiradora do mundo, mengo! A tia @carolmidlej e ao tio Miguel Midlej por também serem tão inspiradores. Obrigado @mtmesquita @cidamidlej @andrescebrian8559 e Ronaldo Midlej por serem os avós mais acolhedores e amorosos que uma neta pode ter. Obrigado @bibicebrian e @arturcebrian, Isabela, Mateus, Arthur e Laurinha que serão os primos mais admirados da Celeste com toda a certeza.

Obrigado a todos que nos acompanham por aqui, que torcem pela nossa família, que admiram nossos trabalhos e a nós como pessoas também. Como falei, somos muitas famílias e a Celeste tem muita sorte de já estar crescendo dentro da melhor mãe do MUNDO @alinemidlej com tanto amor. Que venha 2023!", finalizou.