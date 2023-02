Naomi Campbell compartilha foto rara com filha durante viagem

Desde que anunciou a chegada de sua filha em maio de 2021, Naomi Campbell mostra pouco a filha nas redes sociais

Naomi Campbell (52) está aproveitando o tempo entre mãe e filha durante uma viagem para Abu Dhabi. A modelo surpreendeu seus fãs e seguidores nas redes sociais ao compartilhar no Instagram algumas fotos em que aparece junto da pequena.

A modelo é extremamente privada em relação à imagem da criança, evitando expor seu rosto e ainda sem revelar seu nome.

Campbell fez uma pose de modelo para as primeiras fotos antes de mostrar fotos doces dela e de sua filha de mãos dadas enquanto estavam do lado de fora da Mesquita que visitavam.

"Esplendor da Grande Mesquita Sheikh Zayed @sheikhzayedgrandmosque ", ela escreveu em parte ao lado do post, que finalizou com um vídeo fofo andando ao lado da filha.

Seus seguidores encheram a publicação de comentários: “Ahhhh como sua bebe cresceu rápido! Tão lindo vocês explorando o mundo juntas”, escreveu uma, “Fotos mágicas!”, exclamou uma seguidora da modelo no espaço de comentários do post. “Você sempre maravilhosa”, elogiou outra pessoa.

Desde o anúncio da chegada de sua filha, em maio de 2021, Campbell compartilhou pouquíssimos posts com fotos com a presença da criança. Em todos os registros, a menina aparece de costas. Uma delas foi feita na passagem de ano de 2022 para 2023, com ela segurando a bebê no colo.

Campbell, que tinha 50 anos quando deu as boas-vindas à filha, compartilhou em fevereiro passado que incentiva seus amigos mais velhos a não "hesitarem" em ter filhos.

Ela apareceu na capa da edição de março de 2022 da Vogue britânica ao lado de sua filha de 9 meses e se abriu para a revista sobre seu antigo desejo de ter um bebê, a modelo comemorou a chegada da filha e falou sobre seu desejo antigo pela maternidade: “Eu sempre soube que um dia ia ser mãe, mas acabou sendo a maior alegria que eu poderia imaginar. Tenho sorte de tê-la e tenho consciência disso”.