Nanda Costa mostra encontro de Kim e Tiê com os filhos de Fabiula Nascimento

A atriz Nanda Costa encantou os fãs ao mostrar o encontro de suas filhas com Roque e Raul

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 19h32

Nanda Costa (35) encheu as redes sociais de amor nesta terça-feira, 12, ao dividir algumas fotos de um encontro mais que especial.

No último sábado, 9, a atriz levou as filhas gêmeas, Kim e Tiê (8 meses), fruto de seu relacionamento com Lan Lanh (54), para comemorar os seis meses de vida de Roque e Raul, filhos de Fabiula Nascimento (43) e Emílio Dantas (39), e falou sobre o momento especial.

"Início de um sonho/ deu tudo certo!", começou a atriz, relembrando uma foto de quando ela e Fabiula estavam grávidas.

Em seguida, Nanda celebrou o mesversário dos meninos e agradeceu os outros amigos que aparecem nos registros, Andreia Horta (38) e o namorado, Ravel Andrade (28), Emanuelle Araújo (45) e o marido, Nando Diniz (41).

"Viva os 6 meses de Roque e Raul, que a titia ama tanto. Obrigada tia Biúla e tio Milho por esse sábado tão especial. Melhor balada! Obrigada aos Dindos Nando e Manu que nos buscaram em casa. Mãinha Lan não pôde comparecer, pois tava trabalhando pra garantir o leitinho das meninas. Obrigada Déia e Ravel por deixarem esse dia ainda mais incrível! Amamos vocês", completou ela.

Os internautas se derreteram pelos cliques. "O post que salvou meu dia", disse uma seguidora. "Que encontro mais delicioso meu Deus", escreveu outra. "Ai quanta criança linda junta", falou uma terceira. "Gente, eu quero morar nesse post", confessou a atriz Bruna Marquezine.

Confira os cliques do encontro dos bebês de Nanda Costa e Fabiula Nascimento: