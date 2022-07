Fabiula Nascimento e Emilio Dantas celebram 6 meses dos filhos gêmeos

Atores Fabiula Nascimento e Emilio Dantas fazem comemoração intimista dos 6 meses dos filhos, com presença de famosos

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 09h01

Os atores Fabiula Nascimento (43) e Emilio Dantas (39) comemoraram mais um mês de vida dos filhos gêmeos, Raul e Roque!

Os papais prepararam uma festinha em casa no sábado, 09, e receberam convidados especiais: as pequenas Kim e Tiê, de 8 meses, e as mamães Nanda Costa (35) e Lan Lanh (54) na primeira visita, Andreia Horta (38) e o namorado, Ravel Andrade (28), Emanuelle Araujo (45) e o marido, Nando Diniz (41).

"6 meses. 6. Eu disse 6 meses!!!!! Loucura louca de amor profundo. Ps: primeiro encontro Kim, Tiê, Roque e Raul", escreveu Fabiula na legenda.

"Os nenéns da tia!!!! Amor puro", se derreteu Andreia nos comentários do post. "Ahhh que delícia", disse Nathalia Dill. "Aiiiiiiiiiiii que delícia de nenénnnsssss, meu Deus", babou Giovanna Ewbank. "Eu não sei pelo que eu morro mais de amor, juro. É arrastar pro lado e ir derretendo", destacou uma fã. "Quanto amor nessas fotos", comentou mais uma.

Emilio também publicou uma série de registros em que os pequenos aparecem em foto com Lucio Mauro Filho (48) e Cíntia Oliveira. Em outro clique, a primogênita de Giovanna Ewbank (35) e Bruno Gagliasso (40), Titi (9), posou com um dos gêmeos no colo.

Na web, Fabiula também mostrou um momento fofo dos bebês com o papai coruja. "Amor", declarou ela.

Fabiula Nascimento encanta com foto dos filhos com a bebê de Georgiana Góes

Recentemente, Fabiula Nascimento encantou ao mostrar o encontro dos filhos, Raul e Roque, com a bebê de Georgiana Góes (45), a pequena Flor, também de 6 meses, da relação com o engenheiro florestal João Portella. "Hoje foi dia de receber a Flor para um banho de sol!!! Alegria pura", disse a mamãe.

Confira a comemoração dos 6 meses dos herdeiros de Fabiula Nascimento e Emilio Dantas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emilio Dantas (@emiliodantas)