Nanda Costa mostra as filhas se divertindo em férias na Bahia: ‘Muito axé’

A atriz Nanda Costa mostrou as filhas Kim e Tiê, fruto do seu relacionamento com Lan Lanh

O clima de férias continua, principalmente para as gêmeas Kim e Tiê, de 1 ano de idade, filhas da atriz Nanda Costa (36) e da musicista Lan Lanh (54).

Nesta segunda-feira, 26, Lan compartilhou com os seus seguidores as filhas se divertindo em meio às fitas amarradas em frente à igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador.

Nas imagens, as gêmeas aparecem felizes com as fitinhas. Em outra, Nanda aparece ao lado da esposa, Lan Lanh com as filhas em frente à igreja.

“Glória a Ti nessa altura sagrada; És o eterno farol, és o guia; És, Senhor, sentinela avançada. És a guarda imortal da Bahia. Senhor do Bonfim. Muito Obrigada, Axé!”, escreveu.

Lan Lanh baba ao postar fotos fofas das gêmeas com Nanda Costa e fãs comentam: ''Estão enormes''

As gêmeas de Nanda Costa e Lan Lanh esbanjaram fofura nas redes sociais em post feito pela percussionista no Instagram.

A mãe coruja se derreteu ao publicar cliques das filhas, Kim e Tiê, de um aninho. Nos registros fofíssimos, as bebês aparecem sentadas em uma poltrona. "1 ano 2 meses e 1 dia! Perdidamente apaixonada!", escreveu Lan Lanh.

Os seguidores ficaram chocados com o crescimento das garotinhas e comentaram que elas estão mais parecidas, fazendo comparações com as mamães.

"O interessante é que uma parece com Nanda e a outra com Lan", "São fofas demais", "O tempo voa", "Elas estão enormes e lindas", "Estão mais parecidas que antes", "Gente, piscamos e como elas cresceram. Estão lindas", "Como estão grandes", disseram.

Nanda Costa curte passeio de caiaque com as filhas gêmeas e encanta

A atriz Nanda Costa aproveitou dia de sol para se refrescar com as filhas gêmeas, Kim e Tiê, de um ano em um passeio de caiaque durante viagem para Paraty. A mãe da atriz, Patrícia Campos, compartilhou os registros deste momento especial em seu perfil no Instagram e se derreteu pelo trio: "Minhas caiçarinhas".

Nanda passou alguns dias em Paraty, no Rio de Janeiro, acompanhada pelo casal composto pela atriz Emanuelle Araújo (46) e o marido dela, Fernando Diniz. Eles são os padrinhos das meninas.