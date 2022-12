Lan Lanh baba ao postar fotos fofas das gêmeas com Nanda Costa e fãs comentam: ''Estão enormes''

Percussionista Lan Lanh se declara para as filhas, Kim e Tiê, da relação com Nanda Costa, e impressiona pelo crescimento das gêmeas

As gêmeas de Nanda Costa (36) e Lan Lanh (54) esbanjaram fofura nas redes sociais em post feito pela percussionista no Instagram na terça-feira, 20!

A mãe coruja se derreteu ao publicar cliques das filhas, Kim e Tiê, de um aninho. Nos registros fofíssimos, as bebês aparecem sentadas em uma poltrona. "1 ano 2 meses e 1 dia! Perdidamente apaixonada!", escreveu Lan Lanh.

"Perdidamente", disse Nanda nos comentários. "Que paixão!!! Amo vocês", declarou Fabiula Nascimento. "Aah, que fofuras", se derreteu Johnny Hooker.

Os seguidores ficaram chocados com o crescimento das garotinhas e comentaram que elas estão mais parecidas, fazendo comparações com as mamães. "O interessante é que uma parece com Nanda e a outra com Lan", "São fofas demais", "O tempo voa", "Elas estão enormes e lindas", "Estão mais parecidas que antes", "Gente, piscamos e como elas cresceram. Estão lindas", "Como estão grandes", disseram.

Confira as fotos das gêmeas de Lan Lanh e Nanda Costa:

Nanda Costa curte passeio de caiaque com as filhas gêmeas e encanta

A atriz Nanda Costa aproveitou dia de sol para se refrescar com as filhas gêmeas, Kim e Tiê, de um ano em um passeio de caiaque durante viagem para Paraty. A mãe da atriz, Patrícia Campos, compartilhou os registros deste momento especial em seu perfil no Instagram e se derreteu pelo trio: "Minhas caiçarinhas".

Nanda passou alguns dias em Paraty, no Rio de Janeiro, acompanhada pelo casal composto pela atriz Emanuelle Araújo (46) e o marido dela, Fernando Diniz. Eles são os padrinhos das meninas.

