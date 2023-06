Nanda Costa 'flagra' gêmeas dançando e deixa a web morrendo de amores: "Fofura"

Atriz Nanda Costa gravou o exato momento em que as filhas arriscaram passinhos de dança de São João; veja!

Na manhã desta quarta-feira, 14, a atriz Nanda Costa explodiu o fofurômetro ao mostrar um flagra encantador: ela gravou um momento de dança das gêmeas, Kim e Tiê, de seu relacionamento com a percussionista Lan Lanh.

Na sala da casa da família, no Rio de Janeiro, às crianças de 1 ano e 8 meses, entraram no clima de São João e surgiram arriscando passinhos de uma música com temática junina, ao som de Maria Bethânia, São João Xangô Menino / Ponta de Macumba, e deixou a mamãe morrendo de amores.

"Viva São João", escreveu ela nas redes sociais. Nos comentários, diversos internautas mandaram mensagens de carinho para Nanda Costa e suas filhas. "Maravilhosas, já dá para virem dançar ciranda em Paraty", escreveu uma seguidora. "A carinha delas! Coisa mais linda", comentou outra. “Meu Deus, essa crianças nasceram ontem, já estão enormes”, comentou um terceiro, surpreso com o tamanho das meninas.

Há pouco tempo, Nanda causou alvoroço nas as redes sociais ao compartilharum novo vídeo com a pequena Tiê. Isso porque a semelhança física entre elas roubou a cena nas imagens e os fãs comentaram sobre isso.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE NANDA COSTA:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Lan Lanh mostra festa de aniversário com Nanda Costa e as filhas gêmeas

Na última terça-feira, 23, a cantora Lan Lanh completou mais um ano de vida e não deixou a data passar em branco! A percussionista celebrou a chegada dos 55 anos com uma festa intimista. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, Nanda Costa e a aniversariante aparecem com as garotinhas no colo.

"Dia 23 de maio, 55 anos. Soprei as velinhas com bolo de milho com goiaba e coco. Com elas, eu caminho firme, forte e descalça, pois como disse Conceição Evaristo: “quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada”. Por tanto amor nas mensagens lindas que recebi, digo: Muito Obrigada Axé!", disse Lan ao legendar a publicação.

A atriz, Fernanda Costa Campos Cotote, mais conhecida como Nanda Costa, Ganhou destaque ao interpretar a personagem Morena na novela Salve Jorge, da Rede Globo. Em 2018, a artista Nanda Costa assumiu o namoro com a compositora e vocalista Lan Lanh.