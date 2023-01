Nanda Costa encanta ao postar fotos fofas com as filhas gêmeas: ''Estão grandes e lindas!''

Atriz Nanda Costa compartilha momentos fofos das herdeiras, Kim e Tiê, durante viagem à Bahia e web elogia

A atriz Nanda Costa (36) encheu seu feed de amor ao compartilhar momentos encantadores com as filhas gêmeas!

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a artista aparece com uma das filhas do relacionamento com a percussionista Lan Lanh (54), as gêmeas Kim e Tiê, de um ano de idade.

Em alguns registros, elas aparecem com Emanuelle Araujo (46), que é madrinha das pequenas. Nanda ainda contou que alguns dos cliques foram feitos pelo marido de Emanuelle, o padrinho Nando Diniz.

"Um carrossel camaçariense. As fotos mais lindas foi o dindo @nandodiniz que fez. Mandei algumas pra minha avó e ela disse: “Você vai botar em revista?” Rs. De 1 a 8, quais vocês acham que foi do dindo?", escreveu Nanda na legenda.

Nos comentários, os seguidores se surpreenderam com o crescimento das bebês e babaram pelas gêmeas. "Como são lindas", "Como elas estão grandes, lindas e tão fofas, cresceram rápido, lembro quando elas ainda estavam na barriga", "Parece uma pintura", "Muita lindeza", disseram.

Confira as fotos das gêmeas de Nanda Costa e Lan Lanh:

Nanda Costa mostra as filhas se divertindo em férias na Bahia

O clima de férias continua, principalmente para as gêmeas Kim e Tiê, filhas da atriz Nanda Costa e da musicista Lan Lanh. Recentemente, Lan compartilhou com os seus seguidores as filhas se divertindo em meio às fitas amarradas em frente à Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador.

Nas imagens, as gêmeas aparecem felizes com as fitinhas. Em outra, Nanda aparece ao lado da esposa, Lan Lanh com as filhas em frente à igreja. “Glória a Ti nessa altura sagrada; És o eterno farol, és o guia; És, Senhor, sentinela avançada. És a guarda imortal da Bahia. Senhor do Bonfim. Muito Obrigada, Axé!”, escreveu.

