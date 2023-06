Namorada de Éder Militão é convidada para aniversário de um ano da filha do atleta

Cássia Lourenço é convidada para aniversário de Cecília, filha de seu namorado, Éder Militão, com Karoline Lima

Nesta segunda-feira, 19, a influenciadora digital Cássia Lourenço Gomes usou suas redes sociais para mostrar que foi convidada para o aniversário de um aninho da pequena Cecília, filha de seu namorado, o jogador de futebol do Real Madrid e zagueiro da Seleção Brasileira Éder Militão. A bebê é fruto do relacionamento do atleta com a influenciadora digital Karoline Lima.

Através de um vídeo em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a loira mostrou alguns detalhes do convite. As informações do evento estavam em uma caixa decorada com o tema da personagem Minnie.

Foi recentemente que Éder assumiu publicamente seu relacionamento com Cássia Lourenço, seu primeiro romance desde que seu namoro conturbado com Karoline Lima terminou. Em suas redes sociais, o zagueiro compartilhou algumas fotos ao lado da nova namorada, revelando o affair, com uma foto ao lado da amada, em uma selfie em frente ao espelho, durante um passeio que fizeram juntinhos.

Éder Militão e Karoline Lima organizam festa luxuosa para a filha

Para celebrar o mesversário da filha, Éder Militão e Karoline Lima comemoraram os 11 meses de vida da filha, Cecília, em grande estilo. Os dois reuniram a família e os amigos em uma festa luxuosa para a herdeira em São Paulo neste final de semana. Os dois não estão mais juntos, mas mantém uma relação de boa convivência pela filha. Tanto que eles posaram juntos para as fotos na data especial. Nas redes sociais, Karoline mostrou as fotos da comemoração e surpreendeu pela decoração caprichada. A festa teve o tema da animação A Bela e a Fera e contou com a aniversariante com look elegante e muitos doces personalizados na mesa do bolo. Mesmo shippando, a loira revelou que não existe nenhuma chance de volta com o jogador, que já está feliz com uma nova namorada, deixando alguns internautas decepcionados.