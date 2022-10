Grávida, Gabriela Pugliesi deixa de fazer caminhadas e revela o motivo

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi está à espera do primeiro filho, Lion, fruto do relacionamento com Tulio Dek, e contou que desistiu de fazer caminhadas

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi (37) usou as redes sociais no último domingo, 23, para contar que precisou limitar seus exercícios físicos na reta final da gravidez. Ela, que está à espera de seu primeiro filho, Lion, fruto do relacionamento com o rapper Tulio Dek (37), admitiu sentir-se desconfortável até mesmo ao fazer suas caminhadas matinais.

"No começo da gravidez, eu caminhava sempre, porque me fazia superbem. A caminhada nesta fase, em que estou muito barriguda, não tá dando mais. Só consigo fazer bicicleta e musculação", falou via stories do Instagram.

Gabriela ainda disse aos seguidores que o desconforto é originado pelas dores que tem sentido atualmente. "A caminhada agora está desconfortável. Estou andando toda torta. Tenho uma dor muito forte que parece que está me quebrando no meio. E agora que ele [Lion] está praticamente encaixado e grande, faz mais pressão e dói mais. Mas é supernormal e não tem o que fazer", explicou a influenciadora.

Recentemente, a musa fitness usou seu perfil para comentar sobre as lições aprendidas durante sua primeira gestação. "Ah, meu filho, você nem chegou mas já me ensinou tanto! Principalmente sobre confiar e entender o porquê você chegou só agora. Obrigada por ter vindo, por ter me escolhido. Um dia quero te contar o quanto te esperei, o quanto valeu a pena, e o quanto você transformou a minha vida antes mesmo de nascer! Ainda bem que daqui para frente eu não vivo mais pra mim, eu só vivo para você e para família que você me deu!", ponderou.

Gabriela Pugliesi refletiu sobre mudanças no corpo

Em agosto, Gabriela Pugliesi confessou nas redes sociais que no começo da gravidez estava com medo das mudanças que seu corpo iria passar.

"Pensava que seria mais difícil lidar com as mudanças do corpo na gestação. Confesso. Talvez porque eu era uma outra Gabriela… Talvez porque eu não entendesse a grandiosidade que é gerar uma vida e que nessa perspectiva qualquer comparação ao corpo físico, a estética, fica muito rasa", afirmou ela.