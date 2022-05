Grávida, Gabriela Pugliesi descobre o sexo do primeiro filho

Menino ou menina? Gabriela Pugliesi mostra vídeo de como descobriu o sexo do bebê, que é fruto do relacionamento com Tulio Dek

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi já descobriu o sexo do primeiro filho, fruto do relacionamento com Tulio Dek. Os dois vão ser pais de um menino! A revelação aconteceu de um jeito encantador e ao ar livre.

Nas redes sociais, Gabriela mostrou que encomendou bolinhos com o recheio colorido. Ao morder o bolinho, o casal viu o recheio azul e descobriu que vai ter um menino. Na hora, Tulio ficou muito feliz e gritou que já sabia. “Eu falei, eu falei! Vem com Deus, meu filho, estamos te esperando”, disse ele. E Gabriela ficou surpresa e também muito contente. Logo depois, Tulio deu um lindo anel para a amada.

Na legenda do vídeo, a influencer escreveu: “Nosso anjinho já pode ter nome. Nunca fiquei tão feliz de ter errado! Tulio feliz que acertou”.

Assista ao vídeo da revelação do sexo do bebê de Gabriela Pugliesi:

O anúncio da gravidez

Gabriela Pugliesi anunciou que está grávida no início de maio deste ano. Ela contou que engravidou de forma natural e sem tratamentos. Anteriormente, quando estava em outro relacionamento, ela já tinha tentado engravidar com o uso de tratamentos, mas não teve sucesso.

“Eu sonhava com esse dia, dizer que estou grávida! Eu guardei os dois testes que fiz no dia 6 de março, e depois fiz aquele que aparece grávida. Eu sei que deu certo no dia porque eu já fiz esse teste e nunca tinha dado positivo, então eu sabia que no dia que desse, eu tava. Eu queria falar muito além de que estou grávida, quero dar esperança para as mulheres que tentam ter filhos porque eu sei o quanto o processo é dolorido”, disse ela.

Logo depois, Pugliesi ainda comentou sobre ter o seu filho em uma fase mais tranquila e em paz de sua vida. “Estou grávida do amor da minha vida sem nenhum tratamento, sem planejar, sem tentar, aconteceu da forma mais natural possível. Quando eu falo dos planos de Deus, esse é um exemplo claro. Na fase em que eu tentava engravidar e não conseguia, eu nunca questionei o porquê. Mesmo com a frustração de que todo mês, eu sabia que viria na hora certa. E hoje mais uma vez eu falo isso. Quando passa toda a fase de angústia e incerteza, ele veio da forma mais mágica de todas. Quando tinha que vir, quando eu estava em paz, quando eu estava vivendo a minha vida com menos regras, menos restrições. Eu acredito muito que a questão da maternidade estámuito ligada com o nosso emocional. Eu estou tão em paz que o bebê pensou: 'agora eu vou'. Deu estava preparando tudo isso com todo o amor do mundo. Eu só tinha que tomar decisões difíceis, me entregar para a vida”, declarou.