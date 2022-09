Na reta final da gestação, Camila Rodrigues exibe barrigão e faz pedido: "Peço que passe devagar"

A atriz Camila Rodrigues exibiu uma nova foto de seu ensaio fotográfico de gestante e se declarou para o filho

Camila Rodrigues (39) usou as redes sociais nesta terça-feira, 27, para dividir um novo clique de seu ensaio fotográfico de gestante. Na imagem, ela aparece exibindo o barrigão de grávida, cobrindo os seios com flores.

A atriz está à espera de seu primeiro filho com Vinicius Campa­nario (40), que se chamará Bernardo, e confessou que a reta final da gestação está passando muito rápido.

"Bom dia terça, eu peço que passe devagar, não só hoje, mas todo o mês que está por vir. Escutei muito na gravidez, que os 3 últimos meses demoram a passar, mas por aqui está voando...", afirmou a mamãe de primeira viagem.

Além disso, a artista contou que mesmo antes do nascimento do herdeiro já está sentindo falta do barrigão. "Já sinto falta da barriga, mesmo ela estando aqui, te sinto a todo momento e isso me deixa com um sorriso largo toda vez Be, e aí, mais uma vez, eu peço pro tempo ir bem devagar, pra eu poder aproveitar cada segundo! Eu te amo meu filho!", declarou ela, que está com 34 semanas de gestação.

Confira a foto do ensaio fotográfico de Camila Rodrigues:

