Grávida, Camila Rodrigues celebra a espera pelo primeiro filho

Esperando o nascimento de Bernardo, Camila Rodrigues relembra como descobriu a gestação: 'não sabia se chorava ou gritava de tanta alegria'

por Bianca Portugal Publicado em 24/09/2022, às 13h35

Aos 39 anos, a atriz Camila Rodrigues sempre sonhou ser mãe e já havia até congelado alguns óvulos para garantir a maternidade. Mas, em pleno sábado de carnaval, ela fez a maior descoberta de sua vida: está grávida do primeiro filho, fruto da relação com o noivo, Vinicius Campa­nario (40). “Era algo que queria muito realizar, mas por conta de muito trabalho e instabilidade nos relacionamentos isso não foi possível antes. Acredito que papai do céu sabe o momento certo pra tudo”, celebra ela, exibindo, com orgulho, a sua bela barriguinha de sete meses de gestação.

– Como soube da gravidez?

– Descobri bem no sábado de carnaval, em um churrasco na casa do meu sogro. Como já me sentia estranha há alguns dias, os seios inchados e muito sono, fiz um exame, mas não tinha o resultado. Nesse churrasco, abri o celular e ali estava: ‘positivo’. Fiquei completamente sem reação, corri para o banheiro e não sabia se chorava ou gritava de tanta alegria.

– E como você contou para o Vinicius?

– Estávamos nesse churrasco, mas não queria contar para todos. Tentei chamar atenção do Vick para sair da mesa, mas ele não estava entendendo nada, foi uma situação um tanto quanto engraçada. E, nessa tentativa, se passaram 40 minutos, até que ele levantou para ir ao banheiro e fui atrás. Não foi nada romântico, estávamos dentro do banheiro... enquanto ele fazia xixi, contei o resultado.

– Qual a reação dele?

– De muita felicidade! Nos abraçamos e agradecemos pela oportunidade de estarmos grávidos, mas acredito que a ficha dele não tinha caído ainda (risos).

– Foi planejado?

– Não foi planejado, mas foi muito desejado. Falávamos muito sobre aumentar a família.

– Como está a gravidez? Teve enjoos, dores...

– A gravidez está sendo um momento muito sublime, não senti nada. Não tive enjoos, azia ou qualquer outro sintoma ruim. Estou no sétimo mês e, até agora, só tenho que agradecer, pois me sinto muito bem. Senti apenas sono e cansaço e, agora, sinto um pouco de incômodo na coluna pelo peso da barriga.

– E desejos?

– Inacreditavelmente, não senti aquele desejo que todos falam, mas fiquei viciada em açaí e em uma salada de queijo de cabra... Quando completei três meses, tudo que comia tinha um sabor elevado, tudo era delicioso, e fiquei com o paladar mais voltado ao doce. Agora, a questão da comida está sendo mais ansiedade do que fome ou desejo.

– Já escolheram o nome?

– Sim! Será Bernardo. Confesso que foi difícil chegar a um acordo aqui. Nome de menina estava mais difícil, mas menino escolhemos com mais facilidade, não tinha outra opção. Eu gosto de nomes diferentes, já Vick é bem mais tradicional. Escolhemos Bernardo porque amo um apelido ou nome curto e ele será chamado de Be.

– Qual a emoção ao descobrir que será mãe de um menino?

– Sempre achei que seria mãe de menino, mas estava na dúvida diante da gravidez. O Vick não queria fazer chá revelação e preferiu ver o resultado antes, eu não vi e não queria saber. E ele, o tempo todo, dava a entender que era menina, fiquei confusa com isso, mas na minha cabeça já era um menino. Aí, comecei a ver coisas de menina para me acostumar com a ideia de uma menina! Eu não tinha preferência nenhuma, mas Vick tendia a menino porque já é pai da Sofia (9 anos, de relação anterior), então, quando vi que era menino, fiquei muito, muito, muito feliz e sem acreditar, pois ele conseguiu me enganar direitinho.

– O quarto já está pronto? Qual o tema escolhido?

– Não temos nada pronto (risos). Fizemos obra em todo o apartamento para receber o nosso bebê e, agora, o quartinho está chegando. Não temos tema, optamos por algo bem clarinho e alguns ursinhos.

– Quais os cuidados de beleza que tem mantido na gestação?

– Fiz pilates e continuo fazendo massagem toda semana. Mas agora parei o pilates, confesso que estou com muita preguiça nessa reta final, mas estou fazendo dois métodos de massagem e isso tem me ajudado muito no inchaço e no bem-estar.

– Então, você não tem conseguido fazer exercícios físicos?

– Só fiz depois dos três meses e, agora, não faço nada, só tenho vontade de dormir (risos). Eu saio de casa já pensando em voltar e colocar um pijama.

– E sobre a alimentação. Mudou muito?

– No início, sim, precisei fazer algumas restrições por alta glicose. A alimentação estava perfeita e os exercícios também, mas depois que descobri que tudo estava perfeito, desandei (risos).

– Como planeja o parto?

– Estou me preparando com a minha irmã, Dalila, que é fisioterapeuta pélvica, para fazer o parto normal. Mas vamos esperar a bolsa estourar e ver como Bernardo vai querer nascer.

– Já começaram a estocar fralda? Como está o enxoval?

– O enxoval está todo pronto, tive ajuda, pois não saberia nem por onde começar. Eu sou muito mãe de primeira viagem, não entendo nada. Mas fraldas, confesso, não tenho nenhuma (risos).

– Tem a famosa escolha da roupa pra saída da maternidade e a “simpatia” do vermelho...

– Não acredito nessas simpatias. Eu vou sair com uma roupinha qua achei linda de viver, superestilosa e confortável. O que terá de especial é a manta, que foi minha avó quem fez.

– Quem está mais ansioso, você ou Vinicius?

– Eu, com certeza. Acredito que por ser o meu primeiro filho. Vick é muito tranquilo e também já teve essa experiência.

– Como você se imagina mãe? Acha que vai ser aquela que deixa tudo ou mais rígida…?

– Eita pergunta difícil... Eu não tenho a menor ideia, só estou pensando mesmo é em como vai ser quando eu chegar com esse pacotinho de amor em casa e não ter mais todo o aparato do hospital ao meu redor... Acho que minha ansiedade não está nem voltada para o parto, mas, sim, para depois do parto.

– E sobre trabalho? Você vai tirar um tempo para se dedicar 100% ao Bernardo?

– Estou vivendo 100% a gestação. Tem momentos que sinto muita falta do trabalho, das gravações, de produzir, mas respiro fundo e, mais uma vez, agradeço por poder estar presente nesse momento tão esperado da minha vida. Quero voltar à ativa, mas vamos dar tempo ao tempo. E esse tempo não sei como será. Estou prestes a entrar no desconhecido, então, não tenho as respostas, só sei que estou muito feliz e bastante realizada!

– Qual o novo projeto?

– Ser mãe!

FOTOS: Carolina Accioly; Beleza: Ester Emanuelle