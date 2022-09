Murilo Huff divide com fãs momento divertido ao lado do filho, Léo: ''Aprendendo a dividir''

Murilo Huff fez um vídeo encantador durante uma brincadeira divertida com o filho, Léo

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 19h24

Nesta quinta-feira, 1, Murilo Huff (26) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado do filho, Léo (2). O cantor publicou um vídeo onde ele aparece fazendo um piquenique de brinquedos com o menino e com a avó dele, Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995 - 2021).

No vídeo, o pequeno aparace oferecendo um ovo de brinquedo para o pai enquanto falava: "Um pro papai, e um pra mim", fazendo todos caindo na risada. Em seguida, o Murilo questionou o menino se não tinha nada para a avó: "E pra vovó, não vai dar não? Dá um sanduiche pra vovó".

Na legenda, o papai babão ainda completou escrevendo: "Aprendendo a dividir".

Confira alguns momentos do vídeo de Murílo Huff se divertindo com o filho:

Murilo Huff divide com fãs momento divertido ao lado do filho, Léo

Crédito das fotos: Reprodução/Instagram

Murilo Huff abre o jogo sobre sua vida amorosa

Recentemente, Murilo Huff falou abertamente sobre sua vida amorosa em uma entrevista, revelando que está solteiro: "Não tenho tido tempo nem para beijar na boca, tenho trabalhado muito. Estou solteiro e sozinho", falou ele.

