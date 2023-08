Mulher de Paulinho Vilhena se derrete ao exibir novas fotos do ensaio de gestante

Maria Luiza Silveira está à espera de Manoela, sua primeira filha com o ator Paulinho Vilhena

Maria Luiza Silveira, mulher do ator Paulinho Vilhena, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de seu ensaio de gestante. Ela está na reta final da gestação da primeira filha, que se chamará Manoela.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, os dois surgem usando um look todo branco, enquanto fazem várias poses, que deixa o barrigão da mamãe de primeira viagem em destaque. Em alguns registros, o casal também troca olhares apaixonados.

Ao dividir o ensaio fotográfico, Maria Luiza aproveitou para se declarar para o marido e para a herdeira. "Meu coração está completo. Nunca imaginei que construir uma família me traria tanta paz e tanta certeza de estar no caminho certo. Paulo e Manoela, eu amo vocês com tudo que eu sou", escreveu ela na legenda da publicação.

Recentemente, Vilhena encantou os seguidores ao se declarar para a esposa nas redes sociais. Ele compartilhou uma sequência de cliques dividindo momentos especiais com Maria Luiza, e falou sobre a família que eles estão construindo. "Tudo passou tão depressa… Só posso dizer que a cada dia sinto mais e sou mais. Mais da soma entre nós, meu amor. E tenho cada vez mais a certeza que abençoados fomos e seremos ainda mais com a chegada do fruto desse amor, a nossa já tão amada Manoela. A cada um que faz parte dessa história, um abraço e um beijo bem quente no coração. Mais Amor pra todos nós", disse ele.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Luiza S. Vilhena (@marialuizasilveira)

Quem é a esposa de Paulinho Vilhena?

Aos 44 anos de idade, Paulinho Vilhena é casado com Maria Luiza Silveira, de 27 anos. Ela é modelo e estudante de Direito. Os dois estão juntos desde 2019, ficaram noivos em novembro de 2022 e se casaram no civil em junho de 2023. Nesse meio tempo, ela engravidou da primeira filha do casal, Manoela, que tem previsão para nascer em agosto de 2023.

Em 2022, Maria Luiza enfrentou um momento delicado com sua saúde. Ela era dependente de remédio tarja preta e conseguiu superar isso com a ajuda da família e de Vilhena. "Depois de seis anos, enfrentei o vício em farmacêuticos e isso abriu meus olhos. Aprendi que, na vida, não basta ter uma carreira e profissão, a gente precisa ser feliz. Pode ser cafona dizer, mas, hoje, vivo a fase mais perfeita da minha vida e já tenho o melhor trabalho do mundo, que é ser mãe", disse ela em entrevista na Revista CARAS.