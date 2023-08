Esposa de Paulinho Vilhena exibe os bastidores de ensaio de gestante

Prestes a dar à luz Manoela, a esposa de Paulinho Vilhena, Maria Luiza, faz ensaio de gestante junto com o marido

O ator Paulinho Vilhena e a esposa, Maria Luiza Silveira, viveram um momento especial nesta sexta-feira, 11, ao fazerem o ensaio de gestante dela para registrar o barrigão de grávida antes do nascimento da primeira filha do casal, Manoela. Os dois já estão na reta final da gravidez, já que Maria Luiza já completou 40 semanas de gestação. Então, o casal celebrou este momento com ensaio fotográfico.

Nas redes sociais, ela mostrou algumas fotos e vídeo dos bastidores e ostentou seu barrigão. “Pré-estreia do nosso amor, Manoela. Vem para os nossos braços, filha. Nosso colo cheio de amor te espera!”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Paulinho Vilhena foi eliminado do reality show No Limite, da Globo, há pouco tempo e contou que decidiu fazer uma jogada para sair do programa e acompanhar a reta final da gravidez da esposa.

Quem é a esposa de Paulinho Vilhena?

Aos 44 anos de idade, Paulinho Vilhena é casado com Maria Luiza Silveira, de 27 anos. Ela é modelo e estudante de Direito. Os dois estão juntos desde 2019, ficaram noivos em novembro de 2022 e se casaram no civil em junho de 2023. Nesse meio tempo, ela engravidou da primeira filha do casal, Manoela, que tem previsão para nascer em agosto de 2023.

Em participação no programa Encontro, da Globo, após sair do No Limite, ele encheu a esposa de elogios. “Eu sou um cara muito melhor por conhecer essa mulher maravilhosa e que está me dando a oportunidade vivenciar a paternidade. Eu sonhava em ser pai e Deus dá a oportunidade de ser no momento certo, com a pessoa certa”, disse ele.

Em 2022, Maria Luiza enfrentou um momento delicado com sua saúde. Ela era dependente de remédio tarja preta e conseguiu superar isso com a ajuda da família e de Vilhena. “Depois de seis anos, enfrentei o vício em farmacêuticos e isso abriu meus olhos. Aprendi que, na vida, não basta ter uma carreira e profissão, a gente precisa ser feliz. Pode ser cafona dizer, mas, hoje, vivo a fase mais perfeita da minha vida e já tenho o melhor trabalho do mundo, que é ser mãe”, disse ela em entrevista na Revista CARAS recentemente, e completou: “Acho importante falarmos isso, porque é o remédio da moda da minha geração. Todo mundo quer otimizar tudo e esse medicamento faz você virar uma máquina, mas quase estragou minha vida”.