Paulinho Vilhena se declara ao postar fotos com a esposa grávida

O ator Paulinho Vilhena encantou os seguidores ao se declarar para a esposa, Maria Luiza Silveira, nas redes sociais

Paulinho Vilhena encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 24, ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece ao lado da esposa, Maria Luiza Silveira, com quem oficializou o casamento este ano.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o ator, que está participando do reality No Limite, da TV Globo, recordou momentos em que os dois aparecem juntos, entre eles, à beira de uma piscina, no cartório, celebrando a união com os familiares e amigos, e no consultório médico vendo a filha através do ultrassom.

Ao dividir os momentos, Vilhena se declarou para a amada, que está à espera de uma menina, que se chamará Manoela. "Tudo passou tão depressa… Só posso dizer que a cada dia sinto mais e sou mais. Mais da soma entre nós, meu amor", começou.

"E tenho cada vez mais a certeza que abençoados fomos e seremos ainda mais com a chegada do fruto desse amor, a nossa já tão amada Manoela. A cada um que faz parte dessa história, um abraço e um beijo bem quente no coração. Mais Amor pra todos nós", completou.

Paulo e Maria estão juntos desde 2020, e em novembro do ano passado ele pediu a namorada em casamento. O pedido aconteceu em Amsterdã, na Holanda, enquanto os dois andavam de patins em uma pista de gelo. Em certo momento, o ator fingiu ter caído e se ajoelhou para fazer o pedido.

Já no primeiro dia de 2023, Maria Luiza revelou que os dois estavam à espera do primeiro bebê. "Nós já te amamos MUITO filho(a). Que alegria começar o ano com você aqui na minha barriguinha", disse ela na ocasião ao postar algumas fotos feitas em Fernando de Noronha, em que o ator aparece fazendo carinho em sua barriga.

Vilhena exibe o rosto da filha no ultrassom

O ator Paulinho Vilhena foi acompanhar a esposa, Maria Luiza Silveira, em um exame de ultrassom durante a gestação da primeira filha deles. Nas redes sociais, o papai coruja mostrou a imagem do rosto da filha no ultrassom 3D e se comparou com a filha. Ele parou ao lado da TV e tentou imitar a pose da herdeira, que ainda está na barriga da mamãe. "Impressionante, é a cara do papai, né?!", brincou ele.