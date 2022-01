Milena Toscano comemora os sete meses do filho Francisco: ''Como passa rápido''

A atriz Milena Toscano celebrou o mesversário do filho caçula, Francisco, com uma festa intimista

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 18h47

Milena Toscano (38) celebrou os sete meses de vida do filho Francisco, nesta segunda-feira, 24.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto do caçula ao lado do irmão, João Pedro (3), e se declarou para o pequeno.

"Esse amor só cresce a cada dia! Como passa rápido meu Deus!!!!!!! Meus amores!!!", escreveu a artista na legenda da publicação, mostrando o bolo com o tema praia.

Os fãs se derreteram pelo clique. "Lindos", disse uma seguidora. "Ai meu Deus, que gracinhas", comentou outra. "Que lindos. Viva Francisco, que Deus abençoe essa linda família", falou uma fã.

Milena Toscano reflete ao comemorar 38 anos

Milena Toscano completou 38 anos no dia 11 de janeiro. Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou no feed do Instagram uma foto dos filhos e fez uma reflexão.

"38 anos! E olhando pra tudo que vivi até hoje, essa foto resume o quanto sou grata, aos aprendizados, ao amor, a dor, a família, aos perrengues, as viagens, ao trabalho, aos amigos, ao meu marido, as saudades… a tudo!", afirmou ela em um trecho da reflexão.

