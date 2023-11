Michelle Loreto exibe foto inédita do rosto da filha, Aurora

Michelle Loreto apresenta sua filha para os fãs em nova foto do rostinho da herdeira para celebrar o mesversário dela

A apresentadora Michelle Loreto está em festa nesta terça-feira, 7. Isso porque sua filha, Aurora, fruto do namoro com o diretor de TV Alexandre Mattoso, acaba de completar um mies de vida. Para celebrar a data especial, a mamãe coruja exibiu uma foto inédita da herdeira e mostrou o quanto ela já cresceu.

Na nova foto, Aurora apareceu dormindo tranquila e deixou à mostra seu rosto encantador. Na foto, ela posou ao lado de uma placa de 1 mês e ainda usou um laço rosa no cabelo.

"07.11.2023. Hoje, minha pequena faz 1 mês. São 30 dias de uma explosão de amor, desafios e novas descobertas. Obrigada por ter me escolhido como sua mãe, Aurora!", disse ela.

Há pouco tempo, Michelle Loreto compartilhou uma reflexão sobre o puerpério e o seu amor pelo namorado. "A paixão nasce no beijo, no cheiro, no toque... O amor sobrevive na admiração, no companheirismo, na vontade de ver o outro bem... Nesses primeiros dias de Aurora, em meio a fraldas, mamadas, noites sem dormir e hormônios enlouquecidos com o puerpério, eu passei a te amar ainda mais, Alê. A sua dedicação comigo e com a nossa filha tem deixado os dias mais suaves", afirmou a jornalista no começo do texto.

"E quando eu acho que você já mostrou toda sua doçura, tem mais. Isso faz com que meu amor só aumente por você. Eu me construo como mãe segurando a sua mão. E, juntos, dançamos e cantamos pra nossa menina nas noites em que ela precisava acordar pra mamar na maternidade, rimos sem parar ao nos depararmos, de madrugada, com aquela fralda suja até o pescoço, choramos juntos de emoção ao ver ela dormir como um anjo. Eu tô exausta, sem saber se é dia ou noite, com o corpo e a cabeça tentando voltar pro lugar, mas eu nunca estive tão feliz e apaixonada - pela Aurora e por você Alexandre Mattoso. Tudo do jeitinho que eu nunca imaginei...", finalizou a postagem.

Quarto da filha

A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao exibir os detalhes do quarto da filha, Aurora. No vídeo postado no Instagram, ela explicou que o cômodo antes era um escritório, e também servia como um quarto de visitas.

"Eu nunca imaginei um quarto tão lindo pra minha filha. Tá lindo! Conseguiram aproveitar elementos que já existiam no quarto e, mesmo com pouco espaço, deixaram tudo bonito e funcional. Obrigada!", escreveu ela na legenda da publicação. Veja os detalhes do quarto!