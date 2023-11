MC Poze apresenta sua quinta filha, Manuela

MC Poze celebra ao se tornar pai pela quinta vez e apresenta a herdeira para os fãs

O cantor MC Poze do Rodo já é pai pela quinta vez! Nesta quarta-feira, 8, ele apresentou sua filha recém-nascida, Manuela, fruto do relacionamento com a estudante de biomedicina Myllena Rocha, para os fãs.

O nascimento da menina foi anunciado nesta semana pela família da mãe e ele acaba de confirmar a chegada da herdeira. A menina nasceu em Minas Gerais e o artista foi até lá para conhecê-la.

Assim, nas redes sociais, Poze mostrou as primeiras fotos com a filha recém-nascida. Inclusive, ele brincou sobre já ter vários filhos com apenas 24 anos de idade. "Cinco do malvado! Agora eu dou uma parada? Não sei, estou pensando…”, disse ele nos stories do Instagram.

O cantor também é pai de Júlia, de 3 anos, Miguel, de 2 anos, e Laura, de 1 anos, frutos do relacionamento com Vivianne Noronha, e de Jade, que nasceu em setembro, fruto do relacionamento com Isabelly Pereira.

Mãe de quarta filha de Poze desabafa

Após o anunciou que seria pai pela quarta vez, Isabelly Pereira começou a receber muitas críticas, e usou as redes sociais para fazer um desabafo. "Estou recebendo muita mensagem falando: ‘vai estudar’. Gente, eu estudo, eu faço faculdade, tenho minha marca de biquínis, graças a Deus eu nunca precisei trabalhar fora porque minha família tem uma estrutura boa e eu prefiro focar nos meus estudos."

"Sempre tive uma condição financeira boa, nunca precisei de ninguém pra eu poder jantar, por exemplo, como me perguntaram ontem sobre quem estava pagando meu jantar. Tenho uma pessoa que separa as mensagens boas para eu ler, isso melhora muito meu dia. Às pessoas que estão mandando mensagens ruins, eu não estou lendo. Desejo que vocês sejam felizes e que nunca passem pelo que eu estou passando", acrescentou.

Michelle Loreto celebra o mesversário da filha

A apresentadora Michelle Loreto comemorou o primeiro mês de vida de sua filha, Aurora, fruto do namoro com o diretor de TV Alexandre Mattoso. Para celebrar a data especial, a mamãe coruja exibiu uma foto inédita da herdeira e mostrou o quanto ela já cresceu.

Na nova foto, Aurora apareceu dormindo tranquila e deixou à mostra seu rosto encantador. Na foto, ela posou ao lado de uma placa de 1 mês e ainda usou um laço rosa no cabelo.

"07.11.2023. Hoje, minha pequena faz 1 mês. São 30 dias de uma explosão de amor, desafios e novas descobertas. Obrigada por ter me escolhido como sua mãe, Aurora!", disse ela.