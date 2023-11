Nasce a quinta filha do MC Poze do Rodo

O funkeiro MC Poze do Rodo se tornou pai pela quinta vez apenas alguns meses após o nascimento da quarta filha

O funkeiro MC Poze do Rodo já é pai de cinco crianças! Nesta terça-feira, 7, nasceu Manuela, que é a quinta filha dele e é fruto do relacionamento com a estudante de biomedicina Myllena Rocha.

O nascimento da menina foi revelado nas redes sociais com a divulgação de imagens do parto. Por enquanto, o cantor não falou publicamente sobre a chegada da filha.

Manuela nasceu apenas dois meses após o nascimento da irmã Jade, que é fruto do relacionamento de Poze com Isabelly Pereira. O cantor também é pai de Júlia, de 3 anos, Miguel, de 2 anos, e Laura, de 1 anos, frutos do relacionamento com Vivianne Noronha.

MC Poze apresentou a quarta filha em setembro

No início de setembro, MC Poze do Rodo usou as redes sociais para apresentar sua filha recém-nascida, Jade. A menina é filha do cantor, de 24 anos, com Isabelly Pereira, de 20.

Em seu perfil oficial no Instagram, Poze postou uma sequência de cliques segurando a recém-nascida, ainda no hospital, e fez questão de apresentá-la aos seus seguidores. "Apresento pra vocês!!! Minha Jadoca", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram o papai nos comentários. "Que linda. Deus abençoe você e sua família", disse uma seguidora. "Bem-vinda, Jade. Deus abençoe", escreveu outra. "Parabéns, papai, e pra mamãe também. Princesa linda", falou um fã.

Poze anunciou que seria pai pela quarta vez em abril. Na ocasião, ele fez uma brincadeira sobre a quantidade de filhos. "Igual eu amo todos os meus filhos, esse eu vou amar da mesma forma, porque é meu, entendeu? Vou ser pai de novo. Mr. Catra, estou chegando", disse o cantor, fazendo referência ao número extenso de filhos que Catra teve enquanto ainda era vivo, 32 filhos.