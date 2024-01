MC Mirella mostra foto inédita de filha recém-nascida: "Pitica da mamãe"

MC Mirella inicia contagem regressiva para o primeiro mesversário de sua filha recém-nascida, Serena, e mostra foto inédita da bebê; confira!

A cantora MC Mirella mostrou o seu lado mãe babona mais uma vez! A funkeira, que recentemente deu à luz para sua primeira filha com o dançarino DynhoAlves,Serena, iniciou a contagem regressiva para o primeiro mesversário da bebê. Com isso, ela mostrou um clique inédito da herdeira nesta quinta-feira, 18, nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a ex-A Fazenda compartilhou um clique do ensaio newborn da bebê. Na foto, Serena apareceu com os olhos abertos pronta para a hora do banho. O registro, feito na banheira, contou com a menininha vestida em um roupão rosa e lacinho na cabeça.

Na legenda da publicação, Mirella mostrou como o tempo está passando rápido. "Faltam 8 dias pro meu aniversário de 1 mês pexual. Sou a pitica da mamãe e do papai, muito linda", escreveu a artista. Nos comentários, o pai de Serena também se derreteu pela herdeira. "Fala pra mim, se não tem como não se apaixonar por essa bonequinha", escreveu Dynho.

Outros internautas também fizeram questão de elogiar a foto. "Coisa mais fofa", declarou um fã. "Não aguento essa princesa", disparou outro. "Momento fofura", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella (@xbadmix)

MC Mirella mostra barriga 15 dias após parto da primeira filha

No último dia 11, MC Mirella compartilhou com seguidores a evolução da barriga após o parto da primeira filha, Serena, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves. Em suas redes sociais, a cantora mostrou o corpo 15 dias após dar à luz.

No vídeo publicado pela artista, ela mostra a barriga um pouco flácida na região central. Aos poucos, Mirella tem mostrado a redução no tamanho após. Uma semana após o parto, a funkeira já havia compartilhado uma foto de como estava, ainda usando um "body pós-parto".

Vale lembrar que Mirella entrou em trabalho de parto na segunda-feira de Natal, 25, quando foi para a maternidade induzir o nascimento da herdeira. Porém, depois de horas tentando ter o parto normal e a bolsa já ter rompido, ela precisou recorrer à cesariana.

Clique aqui e confira as fotos!