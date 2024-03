MC Mirella comemora mesversário de filha com tema inspirado em grife

Serena, fruto da união de MC MIrella com Dynho Alves, está completando 3 meses nesta terça-feira, 26; a cantora compartilhou em suas redes sociais

Serena, filha de MC Mirella e Dynho Alves, está completando 3 meses nesta terça-feira, 26, e para celebrar a data a funkeira e o dançarino escolheram fazer mais uma festa de mesversário da pequena com tema de grife. A marca Gucci, foi a escolhida pela ex-fazenda que cobriu as paredes com o logo da marca, a mesa de docinhos e a bolsa no ombro da cantora.

"Terceiro mesversário da Serena", disse Mirella, que começou a compartilhar com os fãs a comemoração postando seu look que combinava com a decoração da festa.

A funkeira, que dividiu as etapas da gestação com os seguidores, também vem narrando o pós-parto e os primeiros meses da maternidade na web respondeu recentemente comentário sobre sua postura pós-maternidade:

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Mirella compartilhou um print de uma conversa privada que teve com um internauta, que respondeu um vídeo em que a cantora apareceu dançando e rebolando para a câmera. Na conversa, ele criticou a postura da mamãe de primeira viagem.

"Imagina a Serena vendo esses vídeos quando crescer, que moral você vai ter com ela. Se de respeito, Mirella. Você é tão linda, não tem precisão de se mostrar tanto assim", disse o seguidor. E ele recebeu uma resposta nada delicada da funkeira.

"Imagino!!! Ela entendendo que sou A MÃE DELA, e que ela tem que ME RESPEITAR, porque tudo que ela tem e terá será com o suor e fruto do meu trabalho, seja lá qual for, sendo HONESTO!!! Vocês vivem em que mundo? Sabe qual é o problema de vocês pessoas mesquinhas? Não colocar o filho em seu devido lugar: O DE RESPEITAR SEUS PAIS. Por isso você é assim, MAL EDUCADA, e que dá pitaco na vida alheia! Se preocupe com a sua!!!", rebateu Mirella, que ainda escreveu ao compartilhar o print. "Tô sem paciência ein. Vem encher meu saco não".

MC Mirella rebateu outro comentário recentemente

No último dia 15, MC Mirella chegou a responder outro comentário nada delicado de um seguidor. Isso porque ele criticou o corpo pós-parto da funkeira, que teve sua primeira filha, Serena, há apenas 2 meses. Nos stories de seu Instagram oficial, Mirella falou sobre o seu processo de emagrecimento após a maternidade.