Debochada, MC Mirella rebate crítica sobre seu corpo pós-parto: "Me garanto"

Após receber uma crítica sobre seu corpo pós-parto de sua primeira filha, MC Mirella rebate comentário de internauta com muito deboche; confira!

A funkeira MC Mirella usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 15, para mostrar que não ficou muito feliz com o comentário de uma internauta. Recentemente, a cantora se tornou mãe da pequena Serena, de 2 meses, e recebeu uma crítica de um internauta sobre seu corpo pós-parto.

Nos stories de seu Instagram oficial, Mirella falou sobre o seu processo de emagrecimento após a maternidade. "Eu acho que se achar bonita é um problema para as pessoas. Gente, até quando eu estava mais gorda, porque eu tinha acabado de parir, querendo ou não, você fica com a barriga totalmente diferente. Minha barriga melhorou bastante, mas ainda não voltou como era. E se não voltar, eu estou tranquila para fazer uma lipo", disse a cantora, sendo sincera sobre suas vontades.

Em seguida, ela falou sobre a mensagem que recebeu e mandou um recado afiado para a internauta. "Agora minha barriga vai me deixar me achar menos bonita? Me poupe! Porque você ser bonita, ser sexy, o que for, não está só na sua barriga. Você precisa de muitas outras coisas para você ser. Então se você não tem isso, problema seu! Vai cultivar isso em você e para de ser infeliz", disparou a companheira do Dynho Alves.

Debochada, MC Mirella ainda continuou a rebater a crítica. "Minha filha, eu me garanto com o corpo que eu tiver. Nossa, de olhos fechados, você acredita? E eu nem preciso ficar falando disso aqui", disse a famosa, que contou que acabou encontrando a mensagem infeliz. "Vamos estar se enxergando, minha linda. Porque você veio me chamar de feia, mas se olha no espelho, porque feia é tu. Se você gastar seu tempo um pouquinho mais em ir se arrumar, se cuidar, quem sabe você fica ao meu nível", respondeu afiada.

Por fim, a famosa ainda mostrou o resultado de sua barriga pós-parto, que já diminuiu significantemente. "Vai, o Gracyanne Barbosa. Ai, a gostosa! Tô tão preocupada, mona, você não tem noção. Realmente, horrorosa", debochou Mirella ao exibir seu corpão para finalizar seu deboche.

Confira: