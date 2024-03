MC Mirella responde comentário sobre sua postura pós-maternidade: "Sem paciência"

Após ser criticada, MC Mirella responde comentário sobre sua postura pós-maternidade de seu primeira filha, Serena; confira!

A funkeira MC Mirella não gostou nadinha de um comentário que recebeu de um internauta sobre sua postura. Nesta quinta-feira, 21, a companheira do dançarino Dynho Alves compartilhou uma resposta nada delicada para uma pessoa que criticou seu modo de agir após dar à luz a sua primeira filha, Serena.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Mirella compartilhou um print de uma conversa privada que teve com um internauta, que respondeu um vídeo em que a cantora apareceu dançando e rebolando para a câmera. Na conversa, ele criticou a postura da mamãe de primeira viagem.

"Imagina a Serena vendo esses vídeos quando crescer, que moral você vai ter com ela. Se de respeito, Mirella. Você é tão linda, não tem precisão de se mostrar tanto assim", disse o seguidor. E ele recebeu uma resposta nada delicada da funkeira.

"Imagino!!! Ela entendendo que sou A MÃE DELA, e que ela tem que ME RESPEITAR, porque tudo que ela tem e terá será com o suor e fruto do meu trabalho, seja lá qual for, sendo HONESTO!!! Vocês vivem em que mundo? Sabe qual é o problema de vocês pessoas mesquinhas? Não colocar o filho em seu devido lugar: O DE RESPEITAR SEUS PAIS. Por isso você é assim, MAL EDUCADA, e que dá pitaco na vida alheia! Se preocupe com a sua!!!", rebateu Mirella, que ainda escreveu ao compartilhar o print. "Tô sem paciência ein. Vem encher meu saco não".

Confira:

MC Mirella rebateu outro comentário recentemente

No último dia 15, MC Mirella chegou a responder outro comentário nada delicado de um seguidor. Isso porque ele criticou o corpo pós-parto da funkeira, que teve sua primeira filha, Serena, há apenas 2 meses.

Nos stories de seu Instagram oficial, Mirella falou sobre o seu processo de emagrecimento após a maternidade. "Eu acho que se achar bonita é um problema para as pessoas. Gente, até quando eu estava mais gorda, porque eu tinha acabado de parir, querendo ou não, você fica com a barriga totalmente diferente. Minha barriga melhorou bastante, mas ainda não voltou como era. E se não voltar, eu estou tranquila para fazer uma lipo", disse a cantora, sendo sincera sobre suas vontades.

Em seguida, ela falou sobre a mensagem que recebeu e mandou um recado afiado para a internauta. "Agora minha barriga vai me deixar me achar menos bonita? Me poupe! Porque você ser bonita, ser sexy, o que for, não está só na sua barriga. Você precisa de muitas outras coisas para você ser. Então se você não tem isso, problema seu! Vai cultivar isso em você e para de ser infeliz", disparou a companheira do Dynho Alves.

Debochada, MC Mirella ainda continuou a rebater a crítica. "Minha filha, eu me garanto com o corpo que eu tiver. Nossa, de olhos fechados, você acredita? E eu nem preciso ficar falando disso aqui", disse a famosa.