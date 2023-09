MC Mirella choca ao exibir barrigão de grávida: "Cresceu tão rápido"

MC Mirella está em Los Angeles, nos Estados Unidoa, e exibiu o barrigão de grávida durante um passeio na praia

MC Mirella encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo o barrigão de grávida. Ela está à espera de sua primeira filha, que se chamará Serena, fruto de seu relacionamento com o dançarino Dynho Alves.

A cantora, que participou do reality A Fazenda 12, da Record TV, está passando alguns dias em Los Angeles, nos Estados Unidos, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia. Nas imagens postadas no feed do Instagram, a artista deixa a barriga em destaque ao surgir usando um biquíni preto e shorts, enquanto faz algumas poses.

O tamanho do barrigão da mamãe de primeira viagem deixou os fãs chocados. "Cresceu tão rápido a barriga dela", disse uma seguidora. "Sua barriga está perfeita", escreveu outra. "A grávida mais linda", comentou uma fã. "Meu Deus, que barriguinha linda... que venha com muita saúde", desejou mais uma.

Recentemente, Mirella dividiu com os fãs um momento muito especial. Ela realizou um exame de ultrassom 3D e ficou emocionada ao ver o rostinho da filha. Ao dividir as imagens do exame nos Stories do Instagram, a artista se derreteu pela bebê. "Nossa Sereninha", escreveu na legenda.

Festa de aniversário surpresa

Nesta última terça-feira, 28, DynhoAlves completou 28 anos de vida, e Mirella fez questão de comemorar a data especial. Em suas redes sociais, a cantora mostrou os detalhes da festa de aniversário que organizou para o amado, que contou com muitos balões, doces e um bolo personalizado. "Happy birthday ma fav @dynho.blaze, preparei uma surpresa simplesinha, mas, com muito carinho", escreveu a artista, ao mostrar as fotos da comemoração.