Maria Alice reconhece Zé Felipe em foto: ''Papai''

Poliana Rocha registrou o momento em que Maria Alice reconhece o pai, Zé Felipe, em foto

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 17h56

Uma verdadeira vovó coruja! Poliana Rocha (45) compartilhou com os seguidores um flagra encantador da neta, Maria Alice (1), reconhecendo Zé Felipe (24) em uma foto.

A bebê vai ficar na casa dos avós Poliana e Leonardo (59) enquanto os papais viajam. E nesta quarta-feira, 28, eles a levaram para brincar com cachorrinhos e passear pela mansão.

Pelos stories do Instagram, a jornalista mostrou parte do dia com a menina. Em um dos vídeos, Maria reconhece o pai em uma fotografia. Ela aponta para o cantor e dispara: "Papai".

Vale lembrar que Zé Felipe e Virginia Fonseca (23) estão a espera da segunda filha, que se chamará Maria Flor. A bebê está prevista para vir ao mundo em outubro.

VIRGINIA FONSECA COMPARTILHA FOTO COM OS SOGROS E SE DECLARA

Virginia Fonseca (23) usou as redes sociais para fazer um agradecimento especial aos seus sogros. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma foto em que aparece ao lado do marido, Zé Felipe (24), e dos sogros, Poliana Rocha (45) e Leonardo (59), e falou sobre eles terem cedido a fazenda para o ensaio fotográfico de gestante.

"Postar essa foto com os sogros (tiramos ela depois do ensaio gestante estar concluído) para agradecer por terem liberado o lugar mais lindo de todos pras fotos acontecerem. Gratidão", disse ela na legenda da publicação.

