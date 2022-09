Virginia Fonseca posta clique com os sogros e faz agradecimento: "Gratidão"

A influenciadora digital Virginia Fonseca postou um clique com Leonardo e Poliana Rocha nas redes sociais

Virginia Fonseca (23) usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 26, para fazer um agradecimento especial aos seus sogros.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma foto em que aparece ao lado do marido, Zé Felipe (24), e dos sogros, Poliana Rocha (45) e Leonardo (59), e falou sobre eles terem cedido a fazenda para o ensaio fotográfico de gestante.

"Postar essa foto com os sogros (tiramos ela depois do ensaio gestante estar concluído) para agradecer por terem liberado o lugar mais lindo de todos pras fotos acontecerem. Gratidão", disse ela na legenda da publicação.

Virginia e Zé Felipe, vale lembrar, estão à espera de sua segunda filha, que se chamará Maria Flor. Eles também são pai de Maria Alice (1). Na última semana, a influencer postou algumas fotos de seu ensaio fotográfico de gestante, sendo algumas ao lado do cantor e da primogênita.

Confira a publicação de Virginia Fonseca ao lado dos sogros:

Declaração para Zé Felipe

Virginia Fonseca fez uma declaração para o marido, Zé Felipe, após rumores de que ele não estaria enchendo os seus shows. No último domingo, 25, a empresária fez questão de fazer uma linda homenagem para o amado, e ainda deixou uma indireta para os críticos de plantão, exaltando o ser humano incrível que o famoso é.

"Hoje senti no meu coração a vontade de escrever sobre você, Josephino. Não é seu aniversário, mas você merece parabéns todos os dias. Pelo homem incrível que é, pelo paizão que se tornou, pelo artista que se transforma toda vez que sobe no palco, por ser essa fortaleza e simplesmente viver a vida do jeitinho que você quer, sem se importar com o que falam, com o que pensam, você é você e os incomodados que se retirem [...]", escreveu ela em um trecho da publicação.

