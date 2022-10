Mamãe coruja, Viviane Araujo baba pelo filho em nova foto: ''Meu amor''

Viviane Araujo se derreteu ao compartilhar uma selfie com o filho, Joaquim, e celebrar o Dia das Crianças

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 16h12

Joaquim explodiu o fofurômetro mais uma vez! Viviane Araujo (47) compartilhou uma foto com o filho para celebrar o Dia das Crianças e a fofura do pequeno roubou a cena.

A atriz posou para uma selfie com o herdeiro de um mês, que dormia em seu colo, e se declarou. "Meu filho!! Meu amor!! Deus abençoe vc e todas as crianças desse mundo! Feliz dia das crianças!", escreveu ela na legenda.

Os admiradores da família não aguentaram a fofura e lotaram os comentários. "Boquinha linda. Ele tá muito lindo e gostoso", "Anjinho lindo", "Que fofura", "É muito lindo", dispararam eles.

Recentemente, Viviane Araujo e Joaquim receberam a visita de Cacau Protásio."Tô levando, vai pra casa da titia. Faz uma chamada de vídeo pra você falar com ele", brincou ela, pedindo para Vivi mandar o leite. "Não, volta aqui", diz a mamãe coruja ao ver a amiga levando o herdeiro.

VIVIANE ARAUJO VOLTA PARA A ESCOLA DE SAMBA UM MÊS APÓS O NASCIMENTO DO FILHO

A atriz Viviane Araujo está de volta à quadra da escola de samba Salgueiro após o nascimento do primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão. A musa se jogou no samba e caprichou na escolha do look para o evento. Viviane surgiu com um modelito preto com transparência em locais estratégicos e muito brilho. O visual destacou as curvas impecáveis do corpo dela e a sua alegria roubou a cena. “A mamãe vai sambar hoje!”, disse ela nas redes sociais.

