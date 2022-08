Mãe de Nanda Costa dá presentes especiais para as netas Kim e Tiê

Patrícia Costa, mãe de Nanda Costa, surpreendeu as netas, Kim e Tiê, com um presente super especial

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 15h07

Nesta sexta-feira, 26, Nanda Costa (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um presente mais que especial que sua mãe, Patrícia Costa, deu para suas duas filhas, Kim e Tiê, de apenas 9 meses. A atriz fez uma série de vídeo e fotos de suas herdeiras se divertindo com duas bonecas, enquanto a vovó babona se derretia.

Nos registros, as meninas aparecem sentadinhas em um tapetinho azul, enquanto curtiam seus novos brinquedos, usando roupas encantadoras e que combinavam entre si.

Na legenda, Nanda brincou com o fato de ter ganho "duas netinhas", após as filhas receberam as bonecas: "Graças a minha mãe, me tornei avó de duas. E em poucos minutos já deu pra sacar que Kim gosta tanto de boneca quanto eu."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Fofuras demais!", disse um. "Ah que lindas! São quatro bonecas!", escreveu outro. "Vocês são perfeitas!", falou um terceiro.

Confira as fotos de vídeo que Nanda Costa fez de Kim e Tiê se divertindo com as bonecas que ganharam da avó:

Nanda Costa relembra acolhimento de Marcella Fogaça após o nascimento das filhas

Recententemente, Nanda Costa e suas filhas, Kim e Tiê, receberam em sua casa a amiga Marcella Fogaça e suas filhas também gêmeas, Sophia e Pietra. Ao publicar as fotos desse encontro especial, a atriz lembrou do acolhimento especial que recebeu de Marcella após o nascimento de suas filhas.

"Logo que as meninas nasceram eu liguei pra Marcella. Estava muito angustiada com a Kim na Uti, nunca vou esquecer das palavras dela, do acolhimento e das muitas mensagens que trocamos pelo zap a cada etapa de desenvolvimento das nossas meninas", escreveu ela na legenda do post em questão.

