Mãe de gêmeos, Isabella Scherer desabafa sobre amamentação: "Meu peito acordou uma pedra"

A atriz Isabella Scherer é mãe dos gêmeos Mel e Bento, e desabafou nas redes sociais sobre seu seio estar parecendo uma pedra

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 15h05

Isabella Scherer(26) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para fazer um desabafo sobre a amamentação. A atriz, vale dizer, é mãe dos gêmeos Mel e Bento (1 mês), fruto de seu relacionamento com Rodrigo Calazans.

Através dos Stories do Instagram, a mamãe revelou aos seguidores que não amamentou os filhos a noite, e quando acordou, seus seios estavam duro, parecendo uma pedra.

"Gente, essa noite eu pulei uma mamada para dormir a noite inteira, e eles tomaram fórmula, uma vez só. E o meu peito, meu Deus, está muito duro, de verdade, estou massageando, mas está bizarro", confessou ela no vídeo. "O meu peito acordou uma pedra", escreveu ela na legenda.

Mais cedo, Isa também falou sobre a mudança do seu corpo após o parto dos gêmeos. A atriz revelou que está se alimentando melhor e já está vendo as mudanças em seu corpo. "Em umas três semanas cuidando melhor da minha alimentação e voltei a me exercitar, o meu corpo mudou, totalmente", afirmou.

A loira contou que está bastante feliz com seu corpo. "Já voltei a ter alguns músculos da perna, um pouco de glúteo, o tríceps voltando, estou muito feliz. E a flacidez da barriga está começando a dar uma coladinha de novo", completou.

Confira a publicação:

Isabella Scherer desabafa sobre a amamentação - Reprodução/Instagram

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!