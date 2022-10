Lyandra Costa se derrete ao comemorar quatro meses do filho: "Amor infinito"

A filha do cantor Leandro, Lyandra Costa, comemorou o mesversário do filho com linda declaração nas redes sociais

José, filho de Lyandra Costa e Lucas Santos, completou quatro meses de vida neste sábado, 8, e ganhou uma festa temática dos papais coruja.

Em seu perfil no Instagram, a filhado do cantor Leandro (1961–1998), que fazia dupla com Leonardo (59), mostrou os detalhes da comemoração e se derreteu pelo herdeiro, que aparece nas imagens usando um macacão vermelho.

Lyandra ainda contou na publicação que há um ano, nesta mesma data, ela descobriu que estava grávida. "4 meses de vida do meu príncipe… e 1 ano da notícia que virou meu mundo de cabeça pra baixo", começou ela.

"Há 1 ano eu descobri que você viria ao mundo, me deu medo, dúvidas… desespero. Afinal, como seria?? Não havia terminado ainda a minha pós-graduação, não estava casada. Eu diria que não era a “hora certa”, não queria naquele momento, não me sentia preparada pra ser mãe... mas, na verdade, quem sabe disso é o nosso Senhor… meu Deus, quantas incertezas brotaram no meu coração!!!! Boba de mim. Não sabia eu que a maior certeza da minha vida estava chegando: o meu amor por você."

Ela completou a postagem se declarando para o herdeiro. "Você é luz que abrilhanta os meus dias, os dias do seu pai, dos seus avós, dos seus tios e dos seus priminhos… você é raio de sol, felicidade, seu cheirinho.. como eu te amo. Que o Senhor Deus sempre ilumine a sua vidinha!!!!! Você representa o amor infinito dentro da minha alma e do meu coração!!! Seja sempre feliz e ande sempre nos caminhos do senhor, Meu Zezé!!! Eu te amo incondicionalmente", finalizou.

