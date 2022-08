Filha do cantor Leandro se derrete pelo filho em clique encantador: ''Lindo''

Filha do cantor Leandro, Lyandra Costa, posa com o pequeno José nos braços e beleza do pequeno choca fãs

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 11h36

Lyandra Costa, filha do cantor Leandro (1961–1998), encantou os seguidores na manhã desta quinta-feira, 11, ao publicar um novo clique com o filho nos braços. O bebê é fruto do noivado da médica com Lucas Santos.

Na foto, compartilhada no Instagram, ela surge agarradinha com o herdeiro, José. Emocionada com a maternidade, a loira aparece com um sorrisão no rosto e os olhos brilhando pelo pequeno.

"Meu Zezé! Te amo, te amo, te amo!", escreveu ela ao compartilhar o registro.

Nos comentários, é claro, os fãs notaram a semelhança do pequeno com a família e se derreteram: "Que coisinha mais linda", afirmou um. "Eu quero morder essas bochechas", disse outro. "Ele é lindo demais!", declarou um terceiro.

