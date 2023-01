Luccas Neto anuncia que está a espera de segundo filho

Youtuber irmão de Felipe Neto, Luccas Neto, é casado com Jéssica Neto e tem um filho chamado Luke, de 2 anos

O youtuber Luccas Neto (30) aproveitou a virada de ano nesta sábado, 31, para anunciar que ele e sua esposa, Jéssica Neto, estão esperando o segundo filho do casal! Os pombinhos já são papais de Luke, de dois anos.

Irmão de Felipe Neto, Lucas aparece nas redes sociais ao lado de Jéssica, que exibiu a barriguinha de grávida usando um top e uma calça baixa, enquanto o youtuber infantil estava ao lado, com seu primeiro filho no colo.

“Feliz 2023! Esse ano vai ser especial porque o Luke virou irmão mais velho”, escreveu os papais de segunda viagem na legenda da publicação que fizeram em seus perfis oficiais no Instagram, em uma postagem em conjunto.

Felipe não perdeu a oportunidade de brincar nos comentários da publicação. “Graças a Deus, virei o irmão mais novo! Feliz 2023”, disse ele. “Parabéns Casal”, desejou Luciano Szafir. “Muitas informações em uma foto só”, comentou uma outra seguidora.

Veja a publicação de Luccas e Jéssica Neto contando que estão esperando o segundo filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jessi Neto (@jessi)



Felipe Neto conta que foi apaixonado pela esposa de Fábio Porchat: "selinho"

Felipe Neto surpreendeu a todos ao revelar que ele e Nataly Mega, esposa de Fabio Porchat, estudaram juntos, com ele tendo até uma quedinha pela produtora. “Aliás, aleatoriedades da vida… Uma das minhas melhores amigas do colégio, que eu era apaixonadinho com 14 anos, casou com o Fábio Porchat. Olha que fofos!”, escreveu ele em seu Instagram.