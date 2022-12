Felipe Neto conta que foi apaixonado pela esposa de Fábio Porchat: "selinho"

Fábio Porchat comentou lembrança de Felipe Neto e revelou que sabia até de selinho entre os dois

O influenciador Felipe Neto surpreendeu ao dizer que ele e Nataly Mega, esposa de Fábio Porchat, estudaram juntos e ele inclusive já teve uma quedinha por ela.

"Aliás, aleatoriedades da vida… Uma das minhas melhores amigas do colégio, que eu era apaixonadinho com 14 anos, casou com o Fábio Porchat. Olha que fofos!", disse no Instagram.

Porchat entrou na onda e revelou o segredo dos dois. "Teve até selinho na montagem da peça Grease que eu sei!", brincou.

Apesar do romance adolescente, Neto afirmou que foi ele quem indicou Nataly para o"Porta dos Fundos", onde conheceu Porchat.

"Explicando: a gente estudou junto a vida toda. Depois que eu comecei a empreender no meio do entretenimento, ela virou produtora e me perguntou se tinha vaga. Eu a indiquei para a produtora que depois virou o Porta dos Fundos. Ela foi contratada. Eu provoquei esse amor, dá licença", bancou o cupido.

Confira o tweet de Fábio Porchat: