Lua Di Felice ganha presente luxuoso de Viih Tube e Eliezer

De mudança para sua nova mansão, Viih Tube e Eliezer surpreendem sua filha, lua Di Felice, com presente luxuoso; saiba o que é!

A influenciadora digital Viih Tube e o ex-BBB Eliezer estão de mudança para a nova mansão de sua família. E nesta segunda-feira, 26, eles decidiram surpreender sua filha, Lua Di Felice, de 10 meses, com um presente luxuoso para curtir o seu novo lar.

Nos stories do Instagram oficial de Eliezer, a pequena apareceu dirigindo um mini carro de brinquedo para crianças. O "veículo" é controlado por controle remoto e tem até buzina para Lua brincar bastante. Ele ainda foi decorado com um grande laço rosa, uma placa escrito 'patroa' e um adesivo em sua porta, onde diz 'Baby Lua'.

Em vídeo compartilhado com os seguidores do casal, Lua surgiu curtindo um passeio por seu carro novo com Titi, o cachorro da família. Com um sorrisão no rosto, ela se divertiu na companhia de seus pais e caiu na risada com o presente.

Viih e Eliezer ainda mostraram o seu lado babão ao ver a evolução de sua filha. Em outro registro, sua herdeira abriu a porta do carro sozinha e apertou a buzina do veículo, rindo com a comemoração das pessoas a sua volta. "Gente olha esse vídeo, tô chorando", escreveu o papai coruja, que ainda filmou sua esposa com lágrimas nos olhos.

Confira os registros:

Eliezer comemora mudança com foto divertida com Lua

Mais cedo durante a tarde desta segunda-feira, 26, o ex-BBB Eliezer contou que sua família está finalmente de mudança. Após atraso em sua obra, o influenciador irá se mudar para a sua nova mansão com Viih Tube e a filha do casal, Lua Di Felice.

Nos stories de seu Instagram, ele mostrou um caminhão de mudança e na sequência, divertiu os seguidores mostrando uma trilha sonora infantil, enquanto uma equipe está tirando os pacotes e móveis. "É miragem ou está acontecendo real?", publicou o pai de Lua.