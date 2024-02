Eliezer comemora mudança com foto divertida com Lua: 'Está acontecendo'

Junto com Viih Tube, Eliezer está compartilhando detalhes da nova casa da família em suas redes sociais; o ex-BBB compartilhou detalhes ao longo da obra

Na tarde de segunda-feira, 26, Eliezer gravou um stories mostrando o caminhão de mudança e na sequência, divertiu os seguidores mostrando uma trilha sonora infantil, enquanto uma equipe está tirando os pacotes e móveis.

Eliezer compartilhou em suas redes sociais que finalmente está acontecendo a mudança da família para a casa nova: "É miragem ou está acontecendo real?", publicou o pai de Lua. Na sequência, Eli compartilhou detalhes do seu closet.

"Preciso mostrar a minha parte do closet, mas vocês só vão entender o porquê quando a gente for para a casa nova. Vocês vão entender o grande absurdo que é parte da minha vida que eu não mostro aqui (risos)", brincou o marido da Viih Tube, afirmando que sua parte é pequena, para um grande espaço.

Eliezer rebate críticas sobre exagero na festa de um ano da Lua Di Felice

Eliezer usou o Instagram para rebater as críticas que vem recebendo por conta da festa de um ano da filha, Lua di Felice, fruto de seu relacionamento com Viih Tube. Ele e a amada compartilharam o vídeo em suas redes sociais mostrando os bastidores dos preparativos para o evento e a estrutura da festa acabou chocando alguns internautas.

Nos comentários da publicação original alguns seguidores do casal questionam os gastos para a festa: “A bebê merece uma festa, mas três são muito extravagantes. Tanta futilidade”, escreveu uma, “Festa de 1 ano está assim imagina a de 15 hein”, perguntou outra, “Gente e doar um pouco pra quem não tem nada?”, comentou uma terceira.

Então, o ex-BBB foi aos seus stories justificar as escolhas e rebater as críticas: “A gente sabe que é exagerado, desde o primeiro mesversário da Lua. Vocês não se acostumaram com isso? É a nossa filha, a gente não tem que medir esforços para os nossos filhos. Tudo o que eu puder fazer pra minha filha, ainda vai ser pouco. Eu quero sempre fazer mais por ela”, disse.