Louise D'Tuani exibe barriguinha ao lado de Edu Sterblitch e revela nome do bebê

À espera do primeiro filho com Edu Sterblitch, Louise D'Tuani encanta com barrigão de 23 semanas e mostra a escolha do nome do bebê

A atriz Louise D'Tuani (33) e o marido, o ator Eduardo Sterblitch (35), estão radiantes à espera do primeiro filho juntos!

Curtindo viagem na companhia de Leandro Lima (40), que deu vida a Levi no remake de Pantanal, da modelo Flavia Lucini (33), e do herdeiro deles, o pequeno Toni, além de outros amigos, o casal compartilhou lindos cliques em que aparecem juntinhos nas redes sociais.

No Instagram, Edu Sterblitch surgiu brincando ao encostar sua barriga na da mulher, com quem está há 10 anos e oficializou a união em 2015, durante um passeio de barco.

"Só vejo amor e felicidade", se derreteu Ivete Sangalo nos comentários. "Quanto amor", disse Kell Smith. "Casal perfeito", elogiou uma seguidora. "Que barrigão lindoooooo, o dela também", brincou outro. "O melhor trio do mundo", declarou mais uma.

Ao abrir álbum de fotos de viagem, Louise celebrou a chegada das 23 semanas de gestação. Nos Stories, a atriz compartilhou um bilhete de boas-vindas do hotel em que estão hospedados em João Pessoa e mostrou a escolha do nome do filho, que é um menininho e vai se chamar Caetano. Além disso, nos comentários dos últimos posts do casal é possível ver amigos e seguidores comentando sobre a escolha do nome.

Confira as fotos da barriguinha de Louise D'Tuani:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Louise D' Tuani (@louisedtuani)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por brazilian actress (@sterblitch)

Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch contam como descobriram a gravidez

A família vai aumentar! O ator e humorista Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani contaram qual foi a reação com a descoberta da gravidez.

"Comecei a ter umas cólicas muito fortes... eu tive um dia de cólica muito forte, mas falei: 'ah, tudo bem, vou ficar menstruada'. E aí, dois, três, quatro dias assim e no quarto dia eu acordei de madrugada, duas horas da manhã, e já comecei a desconfiar, dei aquela pesquisada na internet, né? 'É normal sentir cólica, será que é gravidez?'", começou falando Louise.

"Acordei, fui na farmácia, comprei o teste de gravidez, e eu não fiz o teste assim que comprei, eu fiquei ainda segurando aquela sensação, será que é, será que não é... Até que uma hora eu tomei coragem e fiz. Aí eu coloquei ali, em cima da mesa, e fiquei esperando. De repente, peguei o teste, fiquei olhando, fiquei paralisada. Minha reação foi essa!", disse D'Tuani.

Edu contou que estava em conversa com o gerente do banco no momento. "E eu entrei nesse momento. Eu tava com o gerente do banco, falando pra ele que a gente tava nessa vontade de constituir uma família, e eu falei pra ele: 'Olha, preciso me organizar melhor'. Foi quando ele me falou: 'pega lá o CPF da sua esposa pra gente fazer aqui o cadastro.'""E eu ainda tava pensando em como eu ia contar pro Eduardo, como eu dou essa notícia...", acrescentou a loira. "Quando eu entro e falo: 'Amor, qual seu C'... Antes de eu falar o PF, ela já tava com os olhos estatelados já, dando uma tremida pra fora...", brincou Sterblitch.

"O Eduardo falou: 'Qual é seu CPF?'. Aí eu falei: 'meu CPF é tal, tal, tal'. Falei: 'Amor, parece que estou grávida'. E a resolução dessa história é que o gerente do banco foi o primeiro a saber, porque o Eduardo subiu e falou: 'ah, sabe aquela história que a gente tá querendo ter família? Então, rolou'", finalizou a atriz. "Vamos dar muito amor, muito atenção, gastar muita onda", celebrou o comediante.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!