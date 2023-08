Lore Improta encanta seguidores ao compartilhar fotos de viagem com a filha Liz

A dançarina Lore Improta encantou seus seguidores e seu marido Léo Santana ao postar fotos de viagem para Portugal com a filha Liz

Nesta sexta-feira, 18, Lore Improta encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de viagem. A dançarina está “turistando” em Portugal acompanhada de sua filha Liz.

Enquanto o marido de Lore e pai de Liz, Léo Santana está ocupado com uma agenda de shows cheia no país europeu, mãe e filha aproveitaram para passear e tirar fotos em alguns pontos turísticos. Um deles é a “Boca do Inferno”, uma bela formação de rochas localizada na vila de Cascais.

A influenciadora surpreendeu e esbanjou estilo ao surgir com um vestido longo de crochê todo colorido. E a pequena Liz esbanjou fofura ao posar ao lado da mãe com uma blusa verde. As duas tiraram selfies e Lore fez fotos luxuosas no ponto turístico. Apesar da bonita localização, o tempo estava nublado.

“A Boca do Inferno não estava a fim de aparecer muito para a gente não, mas mesmo assim nosso passeio rendeu boas fotos. Muitos lugares incríveis por aqui e estou amando conhecer tudo com a minha neném feLIZ”, escreveu a comunicadora na legenda da publicação com oito fotos.

Nos comentários, o cantor Léo Santana reagiu às fotos encantadoras da esposa e da sua filha de um aninho de idade. “Sou trilhardário”, escreveu o dono do hit “Zona de Perigo”.

Os seguidores de Lore também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Que Deusa! De onde é o look? Linda”, comentou uma fã. E outra seguidora ainda brincou sobre o nome da localização: “Só não combinou o nome (Boca do Inferno) pra essas duas lindas”. E outra admiradora ainda elogiou o vestido: “Perfeita com esse vestido”.

A pequena Liz também chamou a atenção dos seguidores de Lore! “Liz, eu te amo”, comentou uma fã. E outra seguidora declarou: “O que é Liz, meu Deus? Lindas”. E uma admiradora ainda escreveu: “A Liz já é a atração do dia”.

Outro passeio de mãe e filha que foi compartilhado por Lore, foi uma ida ao zoológico. Liz roubou a cena ao aparecer nas redes sociais da mãe olhando os bichos e posando no local. “Colecionando memórias inesquecíveis com a minha neném. Hoje foi dia de visitar o zoológico de Lisboa e foi muito divertido! Como é bom viver esses momentos com você, filha. Te amo demais!", escreveu a mamãe coruja.

Dia dos Pais!

O Dia dos Pais foi celebrado no fim de semana passado e, na casa de Lore Improta e Liz, o papai Léo Santana recebeu um presentão! O cantor ganhou uma peça de roupa avaliada em R$ 26 mil.

Em suas redes sociais, a influenciadora mostrou detalhes do momento especial em que o cantor recebe o presente luxuoso das mãos da filha: “Presente, papai!”, disse a pequena Liz.