Leticia e Juliano Cazarré revelam o sexo do 5º bebê do casal, que está a caminho

O ator Juliano Cazarré fez um post especial nas redes sociais para revelar o sexo de seu 5º herdeiro

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 15h20

Juliano Cazarré (41) encantou a web ao fazer um anúncio especial.

Esperando o quinto herdeiro de seu casamento com a bióloga Leticia Cazarré, ele usou suas redes sociais para matar a curiosidade dos seguidores.

Com um clique belíssimo de Leticia com a filha Maria Madalena (1 ano), o ator revelou o sexo do bebê que está a caminho.

"Maria Madalena vai ganhar uma irmãzinha! Deus é tão bom", se derreteu o papai-coruja.

Nos comentários, os seguidores e fãs do artista esbanjaram elogios e mensagens carinhosas.

"Parabéns querido! Sua família é benção!", escreveu um seguidor. "Que lindo, parabéns! Mais uma menina", comentou outra. "Que alegria! Parabéns família", felicitou uma terceira. "Ahhh outra princesa! Amei, parabéns", disse outra internauta.

Juntos há quase doze anos, Juliano e Leticia são pais também de três meninos; Vicente (11), Inácio (8) e Gaspar (2).

Confira o post especial de Juliano Cazarré anunciando o sexo de seu 5º bebê