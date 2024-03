Leticia Cazarré se derrete com momento fofo do filho recém-nascido: 'Sozinho'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré contou uma novidade na família ao dividir um momento fofíssimo do filho caçula

A influenciadora Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, dividiu com os seguidores uma novidade na família envolvendo o filho recém-nascido do casal, Estêvão. Mãe de mais cinco filhos, ela contou que o caçula foi o único herdeiro a usar chupeta.

Em seus stories no Instagram, a mulher do artista compartilhou um vídeo fofíssimo do bebê, que chegou ao mundo no último sábado, 2, usando o objeto. "Depois de cinco filhos que não pegaram chupeta nem com reza braba, o sexto sabe segurar sozinho a própria chupeta desde o início", escreveu na legenda.

Nos últimos dias, Juliano Cazarré também mostrou alguns momentos encantadores ao lado de Estêvão. Aproveitando cada momento da paternidade, ele divertiu os fãs nas redes ao narrar os primeiros perrengues do recém-nascido, ainda na maternidade.

Bem-humorado, o ator escreveu um texto como se fosse o pequeno detalhando seus primeiros dias de vida: "Fala, galera. Tudo certo? Por aqui tudo bem! Daqui a pouco eu vou pra casa. A minha mãe… Eu já falei dela pra vocês? Cara, a minha mãe é demais! Ela não queria ir pra casa não", iniciou ele.

"Ela disse que lá vai estar a maior bagunça e que prefere ficar aqui na maternidade de boas. Mas o funcionário-da-minha-mãe, esse cara aí da foto, quer voltar pra casa. Ele disse que lá vai ser maneiro. Mas eu não confio nele. Primeiro, que ele não tem leite. E segundo que ele disse que eu ia curtir um negócio chamado banho, mas eu detestei", brincou Juliano Cazarré.

Além do caçula, Juliano Cazarré e Letícia Cazarré são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de três, Maria Madalena, de dois, e Maria Guilhermina, de um aninho, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma condição congênita rara no coração.

Confira as publicações de Letícia Cazarré:

Letícia Cazarré mostra detalhes decoração do quarto da maternidade

Letícia Cazarré deu entrada no hospital na manhã deste sábado, 2, para dar à luz Estêvão, o sexto filho do casamento com o ator, Juliano Cazarré. A stylist mostrou nas redes sociais um pouco da decoração que ela preparou para a maternidade.

Para o nascimento do pequeno, Letícia preparou lembrancinhas personalizadas para quem for visitar o pequeno no hospital e também encomendou uma roupa de cama especial para ela e para o bebê. As lembrancinhas estão em caixas com o nome do baby e as embalagens são estampas nas cores azul e branco. As roupas de cama são todas brancas, com alguns bordados em azul-claro.

A mulher do ator disse que os lençóis, fronhas e cobertores foram bordados à mão especialmente para eles e que toda a decoração segue a identidade visual escolhida pelo casal para a chegada de mais um filho. Confira!