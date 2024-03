Juliano Cazarré revela perrengues com o filho recém-nascido na maternidade

Juliano Cazarré se derrete ao compartilhar primeira foto com filho no colo e diverte seguidores com perrengues do recém-nascido, Estevão

Juliano Cazarré está aproveitando cada detalhe da paternidade de mais um herdeiro, o pequeno EstevãoCazarré, que chegou ao mundo no último sábado, 2. Inclusive, o papai babão divertiu seus seguidores nas redes sociais ao narrar os primeiros perrengues ao lado do filho recém-nascido, ainda na maternidade, no Rio de Janeiro.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Cazarré escreveu um texto como se fosse o menino contando suas aventuras nos primeiros dias de vida: “Fala, galera. Tudo certo? Por aqui tudo bem! Daqui a pouco eu vou pra casa. A minha mãe… Eu já falei dela pra vocês? Cara, a minha mãe é demais! Ela não queria ir pra casa não”, Juliano iniciou o relato divertido.

O ator brincou que sua esposa, a stylist Letícia Cazarré, queria prolongar a estadia na tranquilidade do hospital: “Ela disse que lá vai estar a maior bagunça e que prefere ficar aqui na maternidade de boas”, ele narrou. No entanto, Juliano incentivou o pequeno a conhecer sua casa e seus cinco irmãozinhos que aguardam ansiosos e ele não está acreditando muito no paizão.

“Mas o funcionário-da-minha-mãe, esse cara aí da foto, quer voltar pra casa. Ele disse que lá vai ser maneiro. Mas eu não confio nele. Primeiro, que ele não tem leite. E segundo que ele disse que eu ia curtir um negócio chamado banho, mas eu detestei”, o ator contou que passou um perrengue bastante comum com o menino, que não é muito fã de banho.

“Cês curtem banho? Eu achei nada a ver! Vem alguém, tira nossa roupa quentinha e joga água na nossa cara!!! Ridículo. Chorei muito. Aí pensei, se eu fizer um cocô pode ser que esse tal de banho melhore. Porque ao contrário de banho, fazer cocô é legal. Cês curtem fazer cocô? Eu me amarro. Então eu fiz cocô no banho pra ver se melhorava”, ele detalhou na legenda.

“Pra que?!!! Me deram outro banho, começou tudo de novo. Affe. Bom é isso, galera. Vou dormir que esse negócio de tomar dois banhos acabou comigo”, disse o famoso em tom de brincadeira. Além disso, ainda deixou um recado emocionante aos seguidores: “Toda a vida é preciosa. A vida quer viver”, o ator, que estava no ar na novela da Globo 'Fuzuê' finalizou a legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Nos comentários, os seguidores se divertiram com as aventuras do menino e parabenizaram o papai pela criatividade: “Esses textos estão demais”, uma seguidora se derreteu. “Sem maturidade para seus texto na percepção do Estevão, poderia no futuro virar um livro”, outra fã comentou. “Amando os relatos diários do Estevão”, disse mais uma.

O nascimento do sexto filho de Letícia e Juliano Cazarré:

A família cresceu! Neste sábado, 02, chegou ao mundo o sexto filho de Juliano Cazarré e Letícia Cazarré. O ator anunciou o nascimento de Estêvão em seu perfil nas redes sociais por meio de uma cartinha "escrita" pelo pequeno. O casal chegou à maternidade Perinatal, na Zona Oeste do Rio, nesta manhã e a stylist deu à luz ao baby.