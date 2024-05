Letícia Cazarré encanta seguidores ao mostrar filhos caçulas reunidos após viagem

Depois de voltar de uma breve viagem para a Itália, Letícia Cazarré compartilhou uma foto de Maria Guilhermina, de um ano, e Estêvão, de dois meses

Após voltar de uma viagem para a Itália com o marido, Juliano Cazarré e o filho mais novo, Letícia Cazarré mostrou Estêvão, de apenas dois meses, se divertindo com uma das irmãs, Maria Guilhermina, de um ano. Vale lembrar que o casal tem outros quatro filhos, Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco e Maria Madalena, de três.

A stylist compartilhou o momento de chamego entre os dois em seu Instagram e derreteu seus seguidores: "Assistindo desenho juntos", se derreteu na legenda. O mais novo acompanhou o momento no colo da mãe, enquanto Maria Guilhermina, que que trata uma cardiopatia rara, estava no berço.

Recentemente, Letícia e Juliano foram ao Vaticano a convite de um padre brasileiro responsável por um hospital especializado em doenças raras. Na ocasião, eles conheceram o Papa Francisco e falaram da doença da filha Maria Guilhermina para o líder da Igreja Católica.

"Eu me apresento, olho bem no fundo dos olhos do Papa, e recebo dele um conselho que vou levar para a vida", contou. Leticia contou que o casal conheceu o Papa Francisco a convite do padre brasileiro Márlon Múcio, responsável por um hospital especializado em doenças raras. Os dois foram chamados para representar a causa junto ao religioso.

"Jamais teremos como agradecer o suficiente por esta oportunidade @padremarlonmucio . Deus vê o seu sacrifício, sua entrega e sua dor. Que Ele possa recompensá-lo e a todos os que te sustentam nessa empreitada maravilhosa que é o hospital @nossasenhoradosraros. Nós católicos temos imensa gratidão e rezamos diariamente pelo Papa Francisco", completou ela.

Juliano Cazarré e a esposa registram encontro com o Papa

