Leandro Lima surge em clique encantador com o filho, Toni

O ator Leandro Lima encantou os seguidores ao postar um novo clique com o filho caçula

Leandro Lima (40) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma nova foto com o filho caçula, Toni (4 meses), fruto de seu relacionamento com a modelo Flávia Lucini (33).

O ator, que interpretou o peão Levi no remake da novela Pantanal, da TV Globo, revelou aos fãs que 'fugiu do set' de gravação para passar um momento com o herdeiro.

No clique postado no feed do Instagram, Leandro aparece fazendo biquinho, enquanto segura o herdeiro no colo. "Papaizinho fugiu do set para ver o neném", escreveu ele na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram com o clique. "Que lindos", disse uma seguidora. "Muito fofo. Que Deus abençoe", escreveu outra. "Coisa mais linda", falou uma seguidora. "Bebê mais lindo do mundo", afirmou uma fã.

Confira o clique de Leandro Lima com o filho:

Saudades de 'Pantanal'

Recentemente, Leandro Lima usou as redes sociais para recordar alguns cliques de seu personagem, Levi, na novela Pantanal. O ator, então, compartilhou alguns momentos marcantes na trama e confessou que já está com saudades dos colegas de trabalho, que virou sua família.

"[...] Meu peito tá aqui apertado e cheio de saudade dessa família que se formou!", afirmou ele ao postar fotos de seu personagem ao lado de Isabel Teixeira (48), a Maria Bruaca, Bella Campos (24), a Muda, Alanis Guillen (24), a Juma, e Juliano Cazarré (42), o Alcides.

