Leandro Lima recorda cliques de seu personagem em 'Pantanal': "Cheio de saudade"

06/10/2022

Em dia de TBT, Leandro Lima (40) usou as redes sociais para recordar alguns cliques de seu personagem, Levi, na novela Pantanal, da TV Globo.

O último capítulo do folhetim das nove será exibido nesta sexta-feira, 7, e ao compartilhar alguns momentos marcantes na trama no feed do Instagram, ele confessou que já está com saudades dos colegas de trabalho, que virou sua família.

"Pantanal acabando, meu peito tá aqui apertado e cheio de saudade dessa família que se formou!", afirmou ele ao postar fotos de seu personagem ao lado de Isabel Teixeira (48), a Maria Bruaca, Bella Campos (24), a Muda, Alanis Guillen (24), a Juma, e Juliano Cazarré (42), o Alcides.

Em seguida, Leandro revelou que não assistirá o último capítulo da novela ao lado dos atores do elenco. "Louco para estar lá com eles assistindo o último capítulo, mas vou estar de longe, vibrando junto", afirmou ele.

Por fim, o ator fez um agradecimento. "Muito obrigado a todos os envolvidos. Pantanal é amor pra sempre. #tbt do Levi e suas tretas @tvglobo #pantanal #Levi", finalizou

