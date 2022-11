Kylie Jenner abre o jogo sobre o nome do filho caçula

Após anunciar que mudaria o nome do filho caçula, Kylie Jenner revela o que aconteceu sobre a decisão

A socialite e empresária Kylie Jenner voltou a falar sobre o nome do filho caçula, que tem 9 meses de vida e é fruto do casamento com Travis Scott. Quando o bebê nasceu, ela e o marido deram o nome de Wolf para a criança. Porém, dias depois, eles anunciaram que iriam mudar o nome do bebê porque ele não se parecia com este nome. Agora, a estrela contou que nada mudou até agora.

Em um novo episódio do reality show The Kardashians, Kylie contou que o casal ainda não mudou o nome do bebê, mas ainda pretende fazer a mudança em breve. “O nome do meu bebê ainda é Wolf, eu avisarei vocês quando eu mudar. Talvez eu diga a vocês na terceira temporada”, disse ela.

Em outro momento, ela completou: “Seu nome ainda é Wolf. Seu passaporte é Wolf, mas esse não será o nome dele. Estamos apenas esperando”.

]Vale lembrar que Kylie também é mãe de Stormi, de 4 anos.

Kylie Jenner revela que teve baby blues

No reality 'The Kardashians', a modelo Kylie Jenner contou em uma conversa com a irmã Kendall Jenner (26), que após a chegada do segundo filho em fevereiro, ela chorou por semanas: "Chorei o dia inteiro sem parar nas três primeiras semanas", Kendall ainda completou: "Era uma montanha-russa de emoções". Ciente da situação, Kylie comentou também o motivo: "É só o 'baby blues' e isso vai embora. Tive com a Stormi (4) também", ela ainda sofria de dores de cabeça, mas se recuperou: "Depois de seis semanas eu comecei a me sentir melhor".

Kylie também comentou sobre sua relação às mudanças de seu o corpo pós-parto: "Nada pode me parar. Eu estou me sentindo bem com meu corpo. Eu o amo. Meus seios flácidos... Estou abraçando meu corpo pós-parto".