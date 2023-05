Khloé Kardashian dá fim ao mistério e revela o nome de seu filho

A influenciadora Khloé Kardashian revelou o nome de seu segundo filho na estreia da terceira temporada do reality show “The Kardashians”

Nesta quinta-feira, 25, o clã Kardashian-Jenner voltou às telinhas com a estreia da terceira temporada do reality show “The Kardashians”. E a nova temporada já trouxe revelações para os espectadores, como o nome do segundo filho de Khloé Kardashian (38).

A revelação aconteceu em uma cena em que Khloé estava presente em um evento da irmã Kendall Jenner (27). No evento, ela se encontrou com o apresentador James Corden (44) .

Na conversa, Khloé revelou que o nome do menino de nove meses é Tatum. Ela ainda comentou: “Nomear um humano é muito difícil”.

A empresária já tinha dado uma pista sobre o nome do filho um mês atrás. Khloé participou do talk-show apresentado por Jennifer Hudson (41), o ‘Jennifer Hudson Show’, e deu a dica de que o nome começava com a letra “T”.

Khloé já é mãe da menina True (5), fruto do seu relacionamento com o jogador de basquete Tristan Thompson (32). O pequeno Tatum nasceu por meio de barriga de aluguel em agosto do ano passado.

Apesar de já ter posado com seu filho para fotos em seu Instagram, Khloé ainda não mostrou para seus seguidores o rostinho do filho. Porém, os fãs puderam ver algumas fotos rapidamente na segunda temporada de "The Kardashians", programa que aqui no Brasil é exibido na plataforma de streaming Star+.

Vale lembrar que, no nascimento de Tatum, Khloé e Tristan já não estavam mais juntos. Em janeiro do ano passado, a Kardashian descobriu que o atleta havia tido um filho com outra mulher enquanto estava em um relacionamento com Khloé. Apesar do fim dramático no relacionamento, fontes próximas do ex-casal afirmam que eles ainda mantêm contato.

Divórcio!

Ainda falando sobre separações, a irmã de Khloé, Kim Kardashian (42) revelou o motivo que a levou a se divorciar do rapper Kanye West (45).

“Você não pode forçar suas crenças e projetar isso em alguém que pensa algo totalmente diferente”, comentou a influenciadora em um podcast.